新冠肺炎｜內地冷凍品曾帶病毒　陳肇始指失傳染力　不須陰性證明

內地早前發現冷凍食品及包裝帶有新冠病毒，食物及衞生局局長陳肇始今早（6日）稱，食安中心已抽取逾1300個冷凍食品樣本，全部檢測為陰性，而世界衞生組織及內地文獻都指出，即使冷凍食品包裝載有新冠病毒，病毒量都甚低亦可能不具傳染性，暫時不會要求進口食品持有病毒陰性證明才可進口。

立法會大會今早舉行，首條口頭質詢由民建聯進出口界議員黃定光提出，詢問進口冷藏貨物的防疫措施。食衞局局長陳肇始表示，食物安全中心都有留意內地冷凍食品包裝載有病毒問題，中心轄下的機場食物檢驗辦事處截至去年底，已檢驗逾1300個冷凍食品及包裝樣本，涉及超過30個國家，食物種類包括肉類、海產等，檢測結果一至兩天內出爐，全部檢測結果為陰性。

民建聯柯創盛之後追問，會否要求冷凍食品需持有陰性證明才批准入口香港，當局又會否加大抽樣百分比。陳肇始稱現時未有要求進口食品需附有陰性證明，因為涉及龐大數量的進口商，雖然新冠病毒會經飛沫、接觸傳播，接觸者之後再摸眼口鼻容易感染，但根據中國疾病預防控制中心指，新冠病毒在冷凍食品不能繁殖，亦未必是活病毒即不具傳染性，而且病毒載量低，世衞亦稱人類不易透過有關途徑傳染，但當局都會密切留意，並加大抽樣數目。

柯創盛（站立者）提出進口食品毋須陰性證明，便獲准到港是防疫漏洞。（高仲明攝）

冷鏈食品從業員方面，陳肇始稱已為持牌凍房的2200名從業員檢測，他們亦可再接受測試；機場貨運站員工免費檢測名額，亦由原先每日500個增至本月（1月）4日起的800個；運輸及房屋局安排的葵青貨運員工免費測試，截至去年底（2020年）已完成超過11,600個樣本。《香港01》向食安中心及衞生署查詢，冷凍食品抽樣比率、冷房及機場從業員的陽性比率等，正等候回覆。

陳肇始引述世衞及中國疾病預防控制中心指，即使冷凍食品及其包裝載有新冠病毒，都未必具傳染性。（高仲明攝）

黃定光關注政府無強制要求冷房從業員注射新冠肺炎疫苗，陳肇始指疫苗注射計劃是自願接種，會保持資訊公開透明令社會對疫苗有信心，當局的顧問專家委員會亦會審視高危群組，除長者及醫護人員外，將其他高風險行業列為優先接種群組。