新冠肺炎疫苗｜首批望2月始接種　曾浩輝指政府擬18區設接種中心

政府已購入三款新冠肺炎疫苗，正籌備大規模接種計劃。政府疫苗接種計劃專責小組成員、衞生防護中心前總監曾浩輝今（7日）早在港台節目表示，德國BioNTech / 復星和中國科興疫苗各100萬劑將首先供港，有望在2月初或之前到港，2月開始接種計劃。政府擬在社區接種中心、私家醫院及安老院舍進行接種，期望在18區均設至少一間社區接種中心，亦已跟私家醫院及安老院舍探討外展接種。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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曾浩輝稱，疫苗專責小組數周前已開會，希望在1月底完成籌備工作，首批疫苗在2月初或之前到港，2月開始接種計劃。BioNTech / 復星和科興疫苗各100萬劑將首先供港，前者已於12月發表第三床臨床報告，後者料於今天發表有關報告，衞生署及顧問專家組將研究其安全性、有效性及品質；阿斯利康／牛津疫苗則有望在6至7月抵港。



計劃為長者安排上門打針隊

他稱，接種計劃將牽涉很多市民，政府擬在社區接種中心、私家醫院及安老院舍進行，期望在18區均設至少一間社區接種中心，其安排細節繁複，包括人流控制、醫護人員、雪櫃、後備電源、急救設施、床位等。政府亦已跟私家醫院及安老院舍探討接種，計劃安排上門打針隊服務長者。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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BioNTech / 復星疫苗的運送要求高，需要在-70度低溫冷藏，使用前5天可放在2至8度普通雪櫃解凍。政府已為此安排足夠設備，並與藥廠及物流公司串連，確保途中「無甩漏」。該疫苗每支能分為5至6劑，需要注射無菌生理鹽水，並輕輕搖勻作稀釋，將由醫護人員到場負責。而科興疫苗的處理方法與一般流感疫苗無異，放在 2至8度雪櫃便可。

這兩款疫苗均須分兩劑接種，曾預料第一階段共200萬劑疫苗能給予100萬名市民。BioNTech / 復星疫苗需隔3周接種第二劑；科興疫苗需隔4周接種第二劑。 英國推遲第二劑接種至相隔6周，希望在最短時間讓最多人接種。曾浩料稱，英國疫情較嚴峻，本港情況未至於每日新增萬宗個案，相信不需要延遲第二劑接種。

他又稱，政府未設定接種人數目標，明白市民關注副作用、安全性等問題。疫苗過敏反應在各地也都出現過，但未能確立接種後面癱及死亡與疫苗有關，需繼續觀察。他強調衞生署及專家顧問「睇得好緊」，若本地有嚴重過敏個案入院，將與大學合作研究。