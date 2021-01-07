逾50民主派被捕　譚耀宗：目的「顛覆國家政權」　故初選屬非法

民主派去年7月舉行「35+」立法會選舉初選，全港共約61萬人投票。逾50名曾參與及協助初選的民主派人士昨日（6日）被警方上門拘捕，指他們涉違反《港區國安法》「顛覆國家政權」罪。 全國人大常委譚耀宗今日（7日）在商台節目提到，雖然不涉及武力，但因初選最後目的是「顛覆國家政權行為」，故組織、籌劃、參與、實施等環節，已是「非法手段」。

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

譚耀宗在《在晴朗的一天出發》表示，不只是看初選一行動，而是要看整個步驟，「有個教授整咗個攬炒十步曲，有成個綱領、計劃、行動」，而初選係其中一項環節，將民主派力量凝聚，奪取大多數席，目的是為癱瘓政府，「拉特首落台」，再迫使人大常委頒布在港實施緊急狀態，達致「攬炒」。

人大起草國安法時 條文已想得好清楚

對於目前條文會否有含糊、不清，他認為，人大起草國安法時，已想得好清楚，故無需重寫。譚又說，警方在過程會搜證，看如何跟《港區國安法》22條有抵觸，律政司長決定會否起訴，法院亦會按證據審訊。

公民黨主席、資深大律師梁家傑在同一節目指，若按譚耀宗說法，即一連串合法手段，贏取最多議席便是違法。他認為，35+初選計劃，是要先得到選民「一人一票」選出，議員才可行使權力，目前如同不尊重選民，受《國際人權公約》保障的投票權。