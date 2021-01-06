港區國安法｜逾50泛民被捕　湯家驊：睇唔到否決議案會顛覆政權

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民主派於去年7月一連兩日舉行35+立法會選舉初選，全港共有61萬人投票。據悉今（6日）早有逾50名曾參與及協助初選的民主派人士被警方上門拘捕，指他們涉嫌違反港區國安法。行政會議成員、資深大律師湯家驊今（6日）早在商台節目表示，顛覆國家政權罪有三項元素，暫時未見被捕人士涉及有關違法行為，但不知道警方掌握甚麼證據。他指出，否決議案屬正常行為，「睇唔到否決會顛覆到政權、令政府倒台崩潰」。

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行政會議成員、資深大律師湯家驊稱，「暫時睇唔到」被捕人士的非法行為，但不知道警方掌握甚麼證據，認為大家不可只看事件表面。他指出，顛覆國家政權罪有三項元素，包括任何人組織、策劃、實施、參與活動；使用武力、威脅使用武力或者其他非法手段；並嚴重干預、阻撓政府機關履行職能。

部份參與初選人士曾聲明，若民主派達到35+立法會議席，會利用所有方法否決政府議案以達到訴求。湯家驊指出，否決議案屬正常行為，「睇唔到否決會顛覆到政權、令政府倒台崩潰」，唯一有可能違法的行為是否決所有撥款，導致政府無錢運作，便屬於嚴重干擾政權機關履行職責，但政府仍需證據證明民主派人士能達到有關行為。

行政會議成員、資深大律師湯家驊。（資料圖片）

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