新冠肺炎｜疫情追蹤料變三層 　何栢良倡參考內地　動員快速堵截

第四波疫情緩和，有指政府將由現在的兩層追蹤，加強至三層追蹤，並於啟德設置指揮中心。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（7日）在商台節目指出，加強病毒追蹤是好的轉變措施，如果做得好，「長期捱打」的形勢會有明顯改善，倡可參考內地做法。 他坦言，在社區長時間維持「零個案」很困難，強調如有零星個案傳入社區，關鍵在於能否快速堵截，不要引起牽連大波。

何栢良在《在晴朗的一天出發》解釋，本港過去疫情追蹤工作慢，政府在啟德設置指揮中心，可仿效內地，向公眾清楚交代追蹤情況，增加市民對抗疫工作的信心。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片／黃舒慧攝）

至於人手問題方面，何稱，參考報章報導，第二層追蹤工作，會有100至200名紀律部隊人員負責，第三層就涉約3,000紀律部隊人員。他指，相關人數安排合理，但如遇跳舞群組等特殊情況，就不排除需要再動員。



何栢良提到，內地成功的關鍵因素，是短時間內可大量動員，以致不用長期「追落後」。他建議，政府可派中層、指揮人員到內地視察，參考大型追蹤工作流程，吸納經驗，有助本港貼地實行。

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