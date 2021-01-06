新冠肺炎｜72歲婦違強制檢疫令　擅離住所圖深圳灣離境　判監8日

本港新冠肺炎疫情肆虐，裁判法院今日（6日）判處兩人違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），須即時監禁。其中一名72歲女子，於去年違反強制檢疫令，擅離住處企圖離境，最終於深圳灣管制站被入境事務處職員截獲，被判入獄8日。

一名72歲女子，於去年違反強制檢疫令，擅離住處企圖離境，最終於深圳灣管制站被入境事務處職員截獲，被判入獄8日。（資料圖片）

六旬漢離開檢疫地點被監14日

首宗個案涉及一名62歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年6月11日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，於九龍城裁判法院被判處即時監禁14日。

第二宗個案涉及一名72歲女子，她於去年11月24日入境時獲發強制檢疫令，訂明她必須在家中接受強制檢疫14日。她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於同日企圖離境並在深圳灣管制站被入境事務處職員截獲。她被控違反《規例》第8（4）及8（5）條，於屯門裁判法院被判處即時監禁8日。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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累計95人違反檢疫令被法庭定罪

根據《規例》，由去年2月8日起，除豁免人士外，所有在到港當日之前的14日期間，曾在內地、澳門及台灣逗留的人士，不分國籍和旅遊文件，必須接受14天的強制檢疫。此外，根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），由去年12月25日起，所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士（不論經機場或陸路口岸抵港），需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守《規例》。截至今日，共有95人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判監禁最多14周或罰款1.5萬元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。