前線醫護轟衞生防護中心4宗罪　密切接觸者准自行回家恐播毒

在應對新冠肺炎疫情時，衞生防護中心肩負起一連串重任，但工作多如牛毛，恐分身不暇。有公立醫院醫護人員向《香港01》反映，衞生防護中心行政效率低，遲遲未向確診者發「隔離令」，有確診者到了可以出院那天，才一次過獲發隔離令及被解除隔離令。 另有確診者等待良久也未獲解除隔離令，不能出院；有密切接觸者延誤近27小時才送到檢疫中心，一直留在醫院，醫護狠批中心安排失當，致病床被佔用，「剝削咗其他病人需要」。前線醫護更透露，有密切接觸者在醫院檢測為陰性後，未有被送往檢疫中心，反被當局要求自行回家，醫護批評形成防疫漏洞。

有公立醫院醫護人員透露，衞生防護中心行政效率低，遲遲未向確診者發「隔離令」，有確診者到了可以出院那天，才一次過獲發隔離令及被解除隔離令。 （資料圖片／余俊亮攝）

第一宗罪：密切接觸者等27小時才由醫院送檢疫中心

一名在公立醫院隔離病房工作的醫護人員陳先生（化名）透露，衞生防護中心安排在醫院的密切接觸者送到檢疫中心的效率十分低。他解釋，部分密切接觸者有病徵時會被送到醫院檢測，若呈陰性會送去檢疫中心，但近日曾有一名病人等了近27小時才獲安排檢疫，「佢其實前天下午可以離開醫院，但衞生防護中心一直無回覆，幾個鐘後再打去（中心熱線），職員話check唔到（找不到）嗰個密切接觸者資料。昨日早上再打去，終於到傍晚先安排到入檢疫中心。」

陳先生坦言，公院醫護難以與衞生防護中心職員聯絡，中心為檢疫事宜只設了一條熱線，「打4個鐘都無人聽㗎！佢亦都答唔到幾點先有車嚟，可能又要其他部門有人手先得。」陳先生批評中心安排失當，致醫院病床被佔用，「啲病床幾緊張，咁係剝削咗其他病人需要。」

圖為衞生署兩個熱線中心負責接聽市民熱線的員工。 （資料圖片／黃寶瑩攝）

第二宗罪：病人康復出院始接到隔離令

同樣情況亦發生於「隔離令」事宜，每當有人確診，衞生防護中心應向他發出隔離令，要求確診者留在公立醫院，但中心工作再有延誤，有病人一直未獲隔離令，直到數天後可以出院時，「先一次過出隔離令同解除隔離令。如果有人發難，其實（無隔離令時）無可能困住佢，報警都無用。」陳先生指，部分病人等大半天才獲解除隔離令，病床再次被無理佔用。

陳先生進一步解釋，當處理出院事宜時，醫護可以致電另一個號碼找衞生防護中心職員，但該號碼是傳呼機號碼，「中心有當值醫生輪流應機，但因為係call台，打過去要等佢打返轉頭，如果咁啱個（醫護）同事唔喺位，或者去咗廁所，就無㗎啦！無其他聯絡號碼，亦無電郵可以聯絡到。」若有醫護從病人口中得悉他一些行蹤資訊，希望通報衞生防護中心，也曾因這種單向的溝通模式而無法呈報。

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第三宗罪：仍使用傳真機傳收病人資料至常甩漏

陳先生透露，更令人難以置信的是，衞生防護中心仍使用傳真機去傳遞及接收病人資料，「其實我fax（傳真）啲文件畀佢，唔會知佢收唔收到㗎，可能fax機jam線（故障）我唔會知，又打唔返電話畀佢確定。有時過咗兩個鐘先知佢收唔到，又再fax過。」而部分由衞生防護中心傳真到醫院的文件資料不完整，更影響到醫護的工作，「試過個身分證號碼差咗兩個字，我哋都會驚唔係同一個人，唔可以當咗佢係確診先，呢啲唔可以搞錯！」

衞生防護中心家居檢疫小組早前更有數人確診，數十人被送去檢疫，令人手更為緊張。(資料圖片／鄭子峰攝)

第四宗罪：准密切接觸者自行回家

另外，陳先生又發現，平常衞生防護中心會安排專車，把在醫院的密切接觸者送到檢疫中心，但近一周來，中心卻在傳給醫護的表格上，剔選可以讓密切接觸者自行回家的選項，「雖然佢驗咗係陰性，但有潛伏期，而且佢可以坐公共交通工具返屋企，係一個漏洞。」

他批評這一連串的溝通及運作問題由疫情初期已經出現，但無人改善問題，「點解仲係九十年代咁，用call機、call台，無直線電話，可唔可以用返正常少少嘅方式溝通？」

前線醫護提供的圖片可見，近日衞生防護中心在表格最下方會剔選「病人可自行乘車回家」的選項，容許密切接觸者自行回家。（受訪者提供）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君幾乎每天都出席疫情記者會。 （資料圖片／張浩維攝）

醫護協會：中心延遲發出隔離令嚴重

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文也稱，他在隔離病房工作期間，也發現衞生防護中心延遲發出隔離令的問題，「有時幾日至一星期先出到，但每日都要有人去追佢出咗未，打call台又唔覆。」而中心亦需時很久才安排到密切接觸者送往檢疫中心，「可能早上話佢陰性，去到天都黑先車到佢走。」他又直言無法找到衞生防護中心的對口單位，「fax嘢過去，隔一陣見佢無反應，我都自動fax多次啦。」

劉凱文也稱，他在隔離病房工作期間，也發現衞生防護中心延遲發出隔離令的問題。（資料圖片／羅君豪攝）

衞生署：已持續增派人手確保工作順利運作

醫院管理局發言人回覆稱，醫管局有接獲前線醫護人員表達對有關解除隔離令、專車安排密切接觸者出院等安排的意見，並已經向衞生防護中心反映有關情況，醫管局相信理順有關安排可以加快病床流轉。 醫管局明白隨著疫情持續發展，每日新增確診人數丶其密切接觸者及確診病人康復出院的數目亦相應增加，衞生防護中心需要較多時間處理相關安排，醫管局會繼續向衞生防護中心反映有關情況。

衞生署發言人回覆，為應對疫情，署方已持續增派人手，以期確保抗疫工作順利運作。而中心一直以來透過不同渠道，包括電話、傳真機及傳呼機等，與公立醫院醫護人員保持聯繫。中心亦會與醫院管理局繼續合作，以保障整個社會的健康。

不過，署方未有回應安排了多少名員工負責接聽熱線和傳呼機的查詢，亦無回應為什麼近日署方會容許一些密切接觸者自行回家。