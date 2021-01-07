旺角洗衣街前水務署大樓用地擬一分為二　未來兩年擺建築材料

規劃署於2009年提出重建旺角洗衣街前政府用地、即水務署大樓原址，並提出三個重建方案。之後政府更改劃土地用途，打算賣地後發展作商業用途。 根據最新資料，政府擬將一半面積用作臨時停車場，將先批出1年的短期租約；而另一半則供渠務署擺放建築工程材料，直至2023年8月31日，意味有關地皮短期內不會賣地及發展。

政府提出建議，打算將旺角洗衣街前政府用地擬分為兩個用途。（水務署圖片）

旺角區議員林兆彬指出，政府擬將旺角洗衣街前政府用地分為兩個用途，當中一半面積、約6475平方米，將用作收費公眾停車場，並將用短期租約租出1年，其後每季續租；至於另外一半用地，則給渠務署擺放建築工程材料，直至2023年8月31日。

區議員贊成作公眾停車場

林兆彬表示，油尖旺區的車位一向緊張，加上油麻地停車場大廈將拆卸，將會減少約700個停車位，故他認同將用地改作公眾停車場，以幫助填補車位短缺。不過，對於另一半用地將擺放建築工程材料，他擔心或增加貨車出入，令附近沙塵滾滾。

林續指，根據文件，政府打算將一部份的用地，交由渠務署擺放建材至2023年，意味有可能2至3年都不會賣地。他說旺角甚少休憇用地，建議應將用地改作公園。

政府擬將旺角洗衣街前政府用地分為兩個用途，當中一半面積、約6475平方米，將用作收費公眾停車場。（油尖旺區議員林兆彬提供圖片）

2018年被改劃作商業用途 曾指臨時用途不會逾一年

翻查資料，該用地在2018年被改劃作商業用途，政府擬賣地發展，但一直未有公布出售。

根據地政總署去年11月提交予區議會的文件，署方指出，考慮到洗衣街用地長遠發展，擬議作收費停車場或其他臨時用途的固定年期不會超過一年，又表明收到渠務署使用用地作工地臨時撥地申請，並現正按既定程序處理 。

規劃署2017年曾就用地提出三個方案：興建三座各30層大樓；興建三座分別5層、35層及50層大樓；興建三座分別4層、6層及75層大樓。油尖旺區議會於2017年通過興建一高兩矮的建築物，中間的商廈將樓高75層、最高320米，提供辦公室、酒店、零售及娛樂等用途。