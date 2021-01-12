好市民獎｜勇敢OL遇電騙　扮落疊用一張相智騙騙徒現身助警拘捕

警方頒發「好市民獎」，嘉許多名協助警方破案的市民。其中一名得獎者陳小姐，早前曾遇到假冒公安電話騙案，最後與警方一起行動3天，成功約到騙徒當面交收，並即場拘捕犯人。她是透過通訊軟件，向騙徒傳拍攝10萬元現金的相片，令對方肯現身。 陳小姐指，她當日拿着裝滿假錢的公文袋，獨自與犯人在酒店見面，「好似睇戲咁……佢要求我攞住袋錢、自己搭的士過去。」她坦言，自己是文員，過去從無經驗，即使當時很害怕，但仍然堅持，「嗰一刻諗唔到咁多嘢，只知道已經行到呢一步，我都想拉到犯人。」

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警方頒發「好市民獎」，嘉許多名協助警方破案的市民。（黃舒慧攝）

銀包被偷後 收到被指涉及洗黑錢電話

早在2018年，陳小姐遇到假冒公安電話騙案，對方聲稱她涉及一宗洗黑錢案件。陳小姐說，由於銀包在數天前被偷掉，遺失了身份證和信用卡，故起初相信了騙徒的說話，誤以為有人盜用了她的身份犯案，於是按照騙徒所提供的電話號碼，致電予自稱為北京朝陽市的警察官。

不過，當掛掉電話後，陳小姐開始覺得不妥，最後決定報案。她與警方商議後，打算一起跟從線索，協助警方拘捕犯人。

陳小姐獨自前往酒店與騙徒會面，她形容當天是最「緊張刺激」的一天。（黃舒慧攝）

成功說服當面交收 公文袋放假錢

陳小姐指，起初一直用軟件或電話與騙徒溝通，對方不斷要求她匯款10萬元，以獲取無洗黑錢的證明書，經過幾番堅持後，終於成功說服騙徒當面交收。

對方約見在上環酒店交收。當天她把假錢放進公文袋，她形容這是最「緊張刺激」的一天。於是，陳小姐單獨上路，警方只能尾隨。

好似睇戲咁，攞住啲假銀紙……一直用電話同佢（騙徒）溝通，佢要求我攞住袋錢、自己搭的士過去。 好市民獎得主陳小姐

陳小姐說，自己只是文員，以前從無「捉賊」經驗。（黃舒慧攝）

警方未到場 憂被識穿假錢

最後陳小姐終於找到騙徒，但卻被要求坐在隱閉角落。陳指，當時警方仍未到達，她只能不斷拖延時間，「我唔敢攞袋錢出嚟……好驚打開嗰刻，佢見到袋錢係假，會唔知做啲咩。」她直言，當時很緊張，心跳不斷加速，甚至誤以為行過的侍應是警察。

陳小姐說，幸好最後交出贖款的一刻，騙徒沒有打開公文袋，「如果畀佢知道入面嗰袋係假錢，係我最擔心嘅事。」之後警方來到現場，成功拘捕犯人。

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取出10萬現金拍照傳給騙徒 成功誘騙徒出來

陳小姐表示，自己只是一名文員，之前從無經驗，「對於我哋依啲普通市民嚟講，我真係未捉過賊。」她說，首兩天警方一直在身邊聽取他們通話，引導他當面交收。為了令事件更逼真，她更曾到銀行取出10萬元現金，並拍照給騙徒，最後成功說服他來港取錢。

被問及當時有否幻想過最差情況，她坦言，當時的確很怕被識穿，不過仍很想堅持。

個一刻諗唔到咁多嘢，只知道已經行到呢一步，我都想拉到犯人。 好市民獎得主陳小姐

警方指，最後涉案人因「企圖以欺騙手段取得財產」罪成，被判監2年2個月，陳小姐亦獲頒好市民獎。

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