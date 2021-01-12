好市民獎｜爬梯破窗救四命　火場救人街坊英雄：個陣唔諗咁多

警方頒發「好市民獎」，嘉許多名協助警方破案的市民。獲得「全年好市民獎」的林長群，在去年的洪水橋大火中，爬上鋁梯破窗，勇敢拯救出四條生命，包括3歲及5歲小童，「個陣時唔諗咁多架啦，盡力救啲人出嚟先。」 至於獲得「好市民獎」的李伯豪，在2019年目睹有女生被非禮，上前喝止後，更在大街上追著逃跑的涉案男子，「都追咗幾條街，沿途一路追，就一路叫途人幫手報警。」最後該男子被判監16個月。

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林長群（左）獲得「全年好市民獎」，他在去年洪水橋大火中，成功救出四人。（黃舒慧攝）

個陣時唔諗咁多架啦，盡力救啲人出嚟先。 火場救人英雄林長群

去年4月25日晚上，林長群在火場中救出2位女子及2位小孩。他說，當日他在餐廳上班，望見對面有單位不斷湧出濃煙，更有女人在窗邊揚手求救。他憶述，叫太太報警後，便打算破門入屋，他拿着滅火桶跑上樓梯時，有人正拿出消防喉，當時濃煙已佈滿梯間。

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爬梯「爆窗」救出四人

林長群說，當時他未能入屋，便急急跑回樓下，在餐廳取得鋁梯，然後爬上簷篷接近單位的窗戶，用錘子「爆窗」，救出一名女子及小孩，之後再到旁邊的房間，再救出戶主及其女兒，「當時個人好急，好想帶佢哋出嚟先。」

林指，當時該單位的客廳陷入火海，四人分別被困在兩間房。他坦言，那時情況很危險，但知道可以自己可以出一分力，為他人脫離險境，「個陣時唔諗咁多架啦，盡力救啲人出嚟先。」林長群亦指，當時有不少人幫忙，有人取水、有人取滅火桶，全靠食客、街坊及朋友齊心合力才能成事。

林長群坦言，雖然當時很危險，但當時「唔諗咁多」，只想盡力救人。（黃舒慧攝）

未能救出男嬰成遺憾

林長群說，以前從未想過可以救出四條人命，「以前無諗過呢啲嘢。」事後意外中的母親曾向他道謝。不過，該場意外中的一歲男嬰，不幸在客廳中葬身火海離世。他說由於當時沒有裝備，屋內濃煙密佈，故只能交由消防員處理。對於未能救出所有生命，他坦言很遺憾，「幫到人當然開心，但始終帶唔晒咁多人出嚟，有少少遺憾。」

李伯豪是「好市民獎」的得獎者，他目擊一宗非禮案件，當時不單喝止事件發生，並主動追捕涉案男子。（黃舒慧攝）

目睹女生被非禮 「追幾條街」助制服

另外，李伯豪亦獲得「好市民獎」。他憶述當天下班後，天色尚未入黑，突然聽到有女子呼叫，看見一名10多歲的女生，正被一名男子揭起裙子，甚至被推倒。李伯豪見畢後上前喝停，對方馬上逃跑，街坊聽見有人非禮後，便立即上前幫忙，「都追咗幾條街，沿途一路追，就一路叫途人幫手報警。」

李指，後來有數人一起協力，糾纏間警方趕到，怎料涉案男子見狀後反抗，甚至想襲警，他與其他人一起制服，才能為該男子上鎖。最後被告因非禮而被判監16個月。