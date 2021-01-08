九巴違泊舉報專綫　兩周接96舉報　順利邨、啟田商場、北河街上榜

九龍東塞車問題嚴重，網民近日更創二創歌曲《哪裡只塞駿業里》，細訴塞車慘況。九巴近日就違泊問題，設立舉報專綫，九巴傳訊及公共事務部主管林子豪今日（8日）在港台節目表示，熱線成立近兩周，反應正面，目前接獲96宗舉報，更列出三大黑點，分別是藍田啟田商場、順利邨及北河街。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪指，熱線於兩星期前開通，目前接獲96宗舉報，。（資料圖片）

林子豪在《千禧年代》 表示，塞車問題嚴重影響乘客，尤其關注因違泊做成的塞車。他指，違泊除了阻塞交通，更有機會令巴士難以埋站，影響輪椅人士、長者等上落。不過，全港有逾2,000多個巴士站，林指，巴士公司人手有限，難以派職員，在每一個站監視，故成立熱線，期望助市民聯絡職員，以便協助處理。

藍田啟田商場。（資料圖片）

他說，熱線於兩星期前啟用，目前接獲96宗舉報，包括三大黑點，分別是藍田啟田商場、順利邨及北河街。他坦言情況是意料之外，「我們以往都是好關注開源道等地方」。林指，近一、兩個月，警方在觀塘一帶，加大執法力度，有見成效。

除違泊問題外，林強調，因人口、行為模式等有變，巴士路線規劃方面，亦有不少細節需調節，會繼續與相關部門探討。

觀塘業區主要幹道開源道一向是「違泊黑點」，巧明街更不時「塞到出嚟」，「倒灌」到開源道。（資料圖片／張浩維攝）

另外，運輸及房屋局局長陳帆，日前書面回覆民建聯立法會議員陳恒鑌，有關交通擠塞的書面質詢，披露港、九、新界各區的主幹道，在上、下午繁忙時間車速數據。文件顯示，2019年上班時段，九龍區幹道塞車情況惡化，平均車速創10年新低，比港島區更慢。

民建聯成員、立法會議員陳恒鑌。（資料圖片）

陳恒鑌今日接受同一節目指，港島區近年多了南港島線、中環灣仔繞道等，九龍反而沒進展，更是「退步」，尤其是觀塘區，工廈轉型成商廈，但社區不斷轉變，交通上卻沒任何進步。長遠而言，他認為政府應從幾方面入手，包括進行整體運輸策略研究、在交通擠塞地區，收購大廈用作停車埸、上落貨位等用途。