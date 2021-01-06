塞車點止觀塘？　運房局︰九龍區幹道返工時間平均車速創10年新低

返工、放工時間塞車問題困擾全港，九龍東一帶塞車困局長期難解，現實塞車慘況有如網民二創歌曲《哪裡只塞駿業里》。運輸及房屋局局長陳帆，今日書面回覆民建聯立法會議員陳恒鑌，有關交通擠塞的書面質詢，披露港、九、新界各區的主幹道，在上、下午繁忙時間車速數據。 根據運房局資料，2019年九龍區主幹道在上午及下午繁忙時段的行車時速，分別為時速20.6公里及時速24.4公里，其中上班時間的主幹道平均車速數據，更刷新過去10年最慢紀錄。 至於塞車「重災區」港島區，2019年中環灣仔繞道於通車後，主幹道擠塞情況似有所改善，上、下午繁忙時間主幹道平速車速，微升至時速21.5公里及時速18.9公里。

上午繁忙時段車速數據重點︰ ● 2019年上班時段，九龍區幹道塞車情況惡化，平均車速創10年新低，比港島區更慢 ● 中環灣仔繞道通車後，港島區擠塞情況略有改善 ● 新界的擠塞情況平穩，平均車速與過去3年相若 ● 各區主幹道整體塞車情況平穩，平均車速與過去3年相若

下午繁忙時段車速數據重點︰ ● 放工時段，九龍區的交通擠塞問題於2019年惡化，主幹道平均車速按年跌近一成 ● 港島區主幹道塞車情況有輕微改善 ● 新界交通自2018年起有改善，但主幹道平均車速未回復至10年前水平 ● 2019年的各區主幹道整體平均車速，與2018年一樣，較過去10年有所改善

港島區在下班時間的汽車行程時速繼續為全港最慢的區域。(資料圖片)

被問到如何解決香港交通擠塞問題，陳帆回覆立會議員書面質詢時指，運輸署正展開「擠塞徵費」研究，將全面檢討所有政府收費隧道的收費水平，亦正積極推展不停車收費。運房局亦表示，會適度增加泊車位供應，減少車輛在路面兜圈尋找泊車位而產生的交通流量。

觀塘塞車問題嚴重，九龍區主幹道繁忙時間行車速度跌至10年最慢。（資料圖片）

陳帆在回覆續指，由於香港地少人多，路面空間有限，難以單靠不斷興建道路來解決交通擠塞問題。政府多年來一直採取多管齊下的策略，透過改善交通基建、擴展和改善公共交通系統，以及管理道路的使用，以處理道路交通擠塞的情況。

在2019年，中環灣仔繞道及香園圍公路相繼通車，陳帆表示，2019年路政署負責維修的道路、行車隧道及行車天橋合共增加4公里，即全港車路全長共2,127公里。局方指，政府正規劃粉嶺繞道、沙田T4號主幹路及11號幹線等，期望滿足長遠的交通需要。

▼屯赤隧道12月27日通車情況▼

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