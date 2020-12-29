《哪裡只塞駿業里》唱盡觀塘塞車　九巴：違泊嚴重　促設巴士專線

觀塘和九龍灣是塞車黑點，上下班繁忙時間，偉業街、駿業里等主要幹道擠塞到動彈不得，打工仔怨聲載道，近日網上熱爆改編歌曲《哪裡只塞駿業里》，正正唱出觀塘上班族的哀歌。 九巴表示，觀塘區交通大擠塞的主要成因是違泊問題嚴重，工業區內大量貨車在巴士站上落貨，近期更有外賣車手在巴士站頭前後停泊等候送餐，令三條行車線塞剩一條，巴士無法埋站上落客，嚴重影響巴士服務，亦大大拉長乘客候車時間。九巴促請當局考慮將的士站遷移、參考中環的做法，在繁忙時段設立巴士專線或公共交通專用路段，讓巴士能更暢通行駛，並在繁忙時段容許部分巴士改路，繞過擠塞路段。 運輸署指，經仔細研究巴士專線建後，認為會增加交通負擔，亦會影響商貿區內貨車停車及裝卸的安排，因此對建議有保留。

+ 2 + 2 + 2

疫情下外送服務車手加入違泊阻路行列

九巴區域經理——車務（市區）黃裕廷直言，最影響巴士服務的違泊問題，首當其衝定必是貨車上落貨，其次便是違泊車輛，以及的士和紅色小巴在「非正式的士站」排隊載客。疫情爆發後，更出現外送服務車手長龍，車龍直逼巴士站。

他續指，這些違泊車輛一般出現巴士站道路標記後，形容是「封住咗個巴士站」，巴士長逾12米，需要緩衝空間才能埋站，巴士站被圍封下，車長只能停在中線上落客。

黃裕廷說，違泊車輛一般出現巴士站道路標記後，形容是「封住咗個巴士站」（張浩維攝）

輪椅乘客無法落車 要坐多個站折騰回原下車處

黃裕廷說，違泊除了令巴士無法埋站，坐輪椅乘客無法下車，不時需要在上下一個站下車，折騰回目的地，相關違規情況更會造成交通擠塞，令巴士行車時間大幅增加，成為班次不穩定的一大主因。

觀塘是違泊重災區，黃裕廷透露，九巴在7至8月交通受嚴重阻塞的日子到該區黑點視察，發現九巴車廠所在的工業區臨華街違泊問題嚴重，車廠平均每日會有駛出1,000架車，當中800架會開往全港各區接載乘客，惟違泊問題令巴士無法暢順離開車廠，降低出車效率，影響全港的巴士服務。

黃裕廷說，工觀塘業區主要幹道開源道亦是違泊黑點，巧明街更不時「塞到出嚟」，「倒灌」到開源道。（張浩維攝）

主幹道三線變一線可行車 巴士觀塘中心至碼頭行95分鐘

另外，在觀塘主要道路偉業街，經常出現雙線違泊情況，令原本的三線行車路收窄至僅得一條線，連平日的非繁忙時間，交通亦擠塞，至上下班繁忙時間，交通更陷入癱瘓。黃裕廷舉例指，在九巴的調查中，從觀塘往北區的巴士路線T277從藍田站往九龍灣商貿區的行車時間，曾需時50分鐘，較正常的25分鐘翻倍。

該區另一黑點為工業區主要幹道開源道，亦是三線行車收窄至一線，除了多輛的士排長龍形成「非正式的士站」，巧明街更不時「塞到出嚟」，「倒灌」到開源道。九巴在同一調查發現，從大埔開出的74X花了95分鐘才能從觀塘市中心駛抵觀塘碼頭巴士總站。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪補充指，巴士無法返回總站，亦令總站沒有車輛駛出，嚴重影響繁忙時間的班次。黃裕廷又指，車輛在巴士站的違泊，令巴士在切線或埋站時，與違泊或其他車輛碰撞，單在7月平日的繁忙時間，開源道一帶已有7宗相關交通意外。

+ 3 + 3 + 3

觀塘交通運載量早已不勝負荷，林子豪憂慮該區將有數個新樓盤落成，包括市建局的凱匯將交通癱瘓問題更為嚴重。根據市建局就凱匯交通交匯處的設計方案，所有巴士進出交匯處均需途經觀塘道及開源道迴旋處，九巴及該區區議員梁翊婷均憂慮，迴旋處將更加嚴重，促請當局重新檢視有關設計。

凱匯交通交匯處的設計方案，所有巴士進出交匯處均需途經觀塘道及開源道迴旋處，令人擔心迴旋處將更加嚴重。（資料圖片）

九巴建議拉闊巴士站距離未獲政府回覆

黃裕廷強調，除了觀塘，違泊情況其實已遍及各區，包括西九龍的彌敦道、長沙灣保安道、旺角洗衣街；新界東沙田和大埔中心安慈路；新界西的荃灣楊屋道、屯門良景及田景邨一帶。他表示，九巴已在繁忙時段加開班次，並在中途站接客，以減少乘客的候車時間。

被問到繁忙時間不時出現巴士等候埋站的車龍，會否與巴士站的設計有關，林子豪坦言亦有留意到「巴士塞巴士」的問題，惟九巴已跟足運輸署的指引，確保每個巴士站相距不少於400米，並盡量分散每個站頭的巴士線和把長、短途路線的巴士分開。他又指，公司約兩年前曾向政府反映，希望拉闊巴士站的距離，惟當局至今未有正面回覆。

黃裕廷指，警方近半年在東九龍打擊違泊，大大改善了開源道等的交通擠塞問題。（張浩維攝）

九巴設新客戶服務專線供舉報阻礙巴士行駛

黃裕廷指，警方近半年應九巴要求，在東九龍打擊違泊，大大改善了開源道等的交通擠塞問題，惟形容相關做法只是「止咳」，他促請政府考慮遷移部分的士站，並在繁忙時間增設巴士專線或公共交通專用路段，並容許部分巴士路線在繁忙時改道，減少駛入開源道的巴士。惟林子豪慨嘆，運輸署未有積極回應相關建議，甚至提到，在他印象中自回歸後，本港已再無增設過巴士專線。

林子豪續指，九巴亦已設立新的客戶服務專線，讓乘客舉報阻礙巴士行駛的違例泊車問題，並會在100個違泊黑點貼上海報宣傳，九巴接報後便會通知警方到事發地點執法，冀能阻嚇車輛在巴士站附近違泊。

九巴設立了新的客戶服務專線，讓乘客舉報阻礙巴士行駛的違例泊車問題。（張浩維攝）

運輸署：對建議設巴士專線有保留

運輸署回應稱，已在適合的道路上設立巴士專線等公共交通優先使用道路措施，會持續留意各項措施實施後的運作情況，適時檢討及優化有關設施的安排，並歡迎巴士公司提出的改善建議並予以考慮。現時全港共設有約90條巴士專線或巴士專用入口等公共交通優先使用道路措施，當中觀塘區及深水埗區分別設有1及7條巴士專線或巴士專用入口。

就九巴提出於觀塘商貿區特定路段如開源道增設巴士專線或公共交通專用區域的意見，經仔細研究後，認為有關建議除了令相關路段可供其他車輛使用的行車線減少，道路的容車量因而減少，並影響其他車輛的使用情況及行車速度，增加交通負擔外，亦會影響商貿區內貨車停車及裝卸的安排，因此對建議有保留。

運輸署稱在考慮新增、更改或刪減巴士中途站時，會參考《運輸策劃及設計手冊》。署方一直與專營巴士公司就重組觀塘道巴士站的可行性進行研究，於2016至2019年，11條途經觀塘道的九巴路線的停站安排先後重組，正計劃進一步重整部分於觀塘道西行近駿業里的巴士站，並正安排相關道路工程以配合有關巴士分站的遷移。

至於凱匯交通交匯處，署方表示，根據市建局現時的設計，除往來藍田方向的巴士外，所有巴士進出凱匯公共運輸交匯處將不用經過觀塘道及開源道迴旋處。