林建名逝世｜弟弟林建岳發悼文：哥哥為人善良　我永遠懷念他！

大名娛樂老闆商人林建名因淋巴癌今天於養和醫院病逝，終年84歲。林建名是麗新集團創辦人林百欣的長子，他同父異母的弟弟林建岳透過麗新集團發新聞稿表示對哥哥離世深感悲痛。

林建名是麗新集團創辦人林百欣和元配賴元芳所生的長子，而林建岳是林百欣和二房余寶珠所生的次子。

身兼全國政協常委、香港貿易發展局主席的商人林建岳發新聞稿，表示對哥哥林建名離世深感悲痛：

「我對哥哥林建名博士的離世深感悲痛。

哥哥一生愛錫及照顧家人，不遺餘力參與社會公益，全力支持體育及娛樂事業發展，對社會建樹良多，對家族企業發展貢獻重大。

哥哥為人善良、處世隨和，他的音容笑貌永遠留在我的心中，我永遠懷念他。」

他們的父親林百欣2005年逝世，其於生前分配財產，將麗新國際、麗新發展、麗豐控股和鱷魚恤股權透過饋贈方式，全部給予二房余寶珠和次子林建岳。林百欣被指變相將麗新系王國，全部交予次子林建岳。

林百欣去世後，林建岳分別擔任麗新發展和麗豐控股的主席，而林建名則任麗新國際和鱷魚恤主席。翌年，林建名稱在父安排下向麗新國際購入鱷魚恤51%股權，鱷魚恤自此脫離麗新系。林建岳為麗新發展主席兼執行董事，而林建名則為麗新發展非執行董事。