林建名逝世｜鱷魚恤主席、助父林百欣發展製衣業務　感情生活精彩

大名娛樂老闆商人林建名因淋巴癌病逝，終年84歲。林建名是麗新集團創辦人林百欣的長子，身兼全國政協常委、香港貿易發展局主席的商人林建岳是他同父異母的弟弟。林建名亦是前廣州市天河區政協委員。 林建名的子女今天（8日）發表聯名悼文，指他投身商界，足跡廣及多個界別；同時積極參與娛樂、體育及公益事務。對家人、摯友及下屬關懷備至。

大名娛樂老闆商人林建名因淋巴癌病逝，終年84歲。（資料圖片）

早年就讀香港拔萃男書院，於英國倫敦市學院商科畢業，取得英國倫敦貿易學院紡織系文憑後，回港主力協助父親林百欣的發展製衣業務，在中港台等地打理製衣廠、紗廠和針織廠等生意。

林建名自1958年起負責管理製衣業務，他為鱷魚恤主席兼行政總裁，1993年已任執行董事。他是麗新製衣國際有限公司主席兼執行董事，自1959年起出任董事。他亦為麗豐控股有限公司副主席及執行董事。

當林百欣創辦的麗新集團業務愈趨多元化，林建名就協助集團發展地產項目，包括廣州和上海的大型商場、酒店和寫字樓等。林建名也是香港超級聯賽的東方體育會足球隊會長。

林建名於2014年先後和藝人何傲兒、苟芸慧傳出緋聞。

（大名娛樂Facebook截圖）

他的四名子女透過大名娛樂發表聯名悼文：

「謹以至悲至悼哀告，先父林建名不幸因病突於1月8日在養和醫院離世，家人均陪伴在側。

先父投身商界，足跡廣及多個界別；同時積極參與娛樂、體育及公益事務。對家人、摯友及下屬關懷備至。

斯人已去，長歌當哭，我們只有默默悼念他。瀟洒的真性情令他相識滿天下，對社會建樹良多，是我們家人一個良好典範。他雖化作一縷輕煙往生極樂，但音容笑貌開心大少的形象將會永遠活在我們心中。

在此謹代表家人感謝他所愛的摯親好友。有關喪禮詳情將作安排後，再行公告。」