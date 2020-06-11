新冠肺炎｜貿發局向東盟推廣港產抗疫產品　林建岳：要推向全世界

新型冠狀病毒肺炎打擊經濟，但同時也令一些過往鮮為人知的香港科研發明曝光，像消毒塗層、消毒衣櫃及送餐機械人等等。貿易發展局指出，東南亞客戶對防疫產品甚有興趣，成為疫情下新商機，該局將於東盟地區進行推廣活動，6月先由泰國開始，稍後再到印尼及馬來西亞，協助香港科技企業拓展海外市場及探索未來合作。 該局主席林建岳表示，要藉此協助年輕一代，「將香港本土研發出來產品，推向全世界！」

每月針對一個國家做網上配對介紹

貿發局將與商務及經濟發展局合作，推出宣傳活動，向海外市場分享香港抗疫經驗及示範相關技術，為提供防疫抗疫產品及服務的香港科技企業創新商機。林建岳指出，許多國家仍在努力擊退疫情，期望引入嶄新科技和解決方案，以應對未來挑戰。

該局總裁方舜文指出，本地科研人員在疫情下研發出不少抗疫產品，如噴一次可數月有效的消毒塗層、利用機械人送餐服務、可以消毒衣物的消毒衣櫃等等，在疫情下可以變成商機，「東南亞客戶好有興趣，我哋會針對此做啲野，向泰國、印尼及馬來西亞推廣，同商經局合作，每個月針對一個地方，找已可用、賣得產品做網上配對介紹。」

貿發局主席林建岳指疫情下出現抗疫產品商機，該局會將香港本土研發出來產品，推向全世界。（資料圖片／羅君豪攝）

「一定要畀機會佢地賣到出去」

林建岳指出，香港具備周全的制度保護知識產權、促進科技轉移，又匯聚多家世界知名大學，具備卓越的科研能力，特別在生物科技及醫療科技，他指「以前冇去push」。

該局會協助香港科技企業拓展海外市場及探索未來合作，將由商經局主辦的網上研討會啟動，隨後貿發局將舉行網上商貿配對會，促進港商與海外買家及政府部門合作，又會舉行網上展覽會及通過其他貿發局平台作推廣；如情況許可，亦會舉辦其他實體活動和海外考察團。

林建岳表示，希望揀選香港本土研發出來、已可成產品的項目，向全世界推廣，現時最適合由高科技醫療產品開始，「幫後生仔，等佢地研發出來有銷路……一定要畀機會佢地賣到出去。」他不諱言，有些科學家不諳做生意，幫助他們把科研成果商品化，正是貿發局的目的。

「星之子」陳易希等人研發的100nm 口罩，最外層有台灣產的醫療級光觸媒塗層能殺菌。（資料圖片 / 余俊亮攝）

林建岳：書展只禁淫褻書籍

另外，雖然限聚令仍然生效，貿發局已決定7月中的書展如期舉行，不過每日入場人次會減半，也規定入場人士必須戴口罩，並會鼓勵網上購買門票，減低人群聚集。林建岳認為做足有關措施已減低疫情風險，不見得會比大批人逛商場為高。他又稱，貿發局向來尊重出版自由，除了審查書籍是否有淫褻成分外，不會因其他原因而禁止售賣。

貿發局又料真正大型的實體展覽要到8、9月才舉行，林透露正與酒店業界商討提供優惠予來港展商，「佢哋好有興趣。」