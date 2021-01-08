年宵取消｜花墟店主高呼：真係㗎？　會多入兩成貨惟擔心人流管制

每逢農曆新年前，旺角花墟總是人頭湧湧，不少市民已等不及年宵市場開幕，準備先購買年花為家中增添節日氣氛。然而，持續近一年的新冠肺炎疫情為年宵的舉行帶來陰霾，香港政府剛宣布會取消今年二月在15個地點舉行的農曆年宵市場，食環署指「本港目前疫情仍然嚴峻，疫情反彈風險未退，社區仍然存在隱形傳播鏈及群組爆發的風險。」 相信政府此決定將於一眾花農來說是噩耗，但也消除了一部份的不確定性。例如，對旺角花墟的花店而言，該消息是久違的喜訊，有花店負責人表示，年宵市場取消後，市民將會到花墟購買年花，相信能帶動接下來的生意。而早前未能向花農提供確定的入貨計畫，如今亦確定可再增加兩成入貨量。亦有售賣新年應節裝飾的店舖指，因中國人重視農曆新年，不少長者更願意消費，因此目前生意受到的影響不大。

林太指，今年最雪上加霜的是情人節剛巧位於年初三，但花店面積及人手有限，難以兼顧包紮玫瑰花及送貨，只能無奈放棄情人節的生意。（歐陽德浩攝）

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農曆新年將至，本港第四波新冠肺炎疫情未息，食環署於今日宣布，決定取消原定今年2月在15個地點舉行的農曆年宵市場，以及及沙田車公誕新春市場。雖然對於已投得年宵市場攤位的檔主，是一個情天霹靂的噩耗，但旺角花墟的花店卻迎來了重生的機會。

相信年宵市場取消能帶動旺角花墟

嘉馥保鮮花店負責人林太當得悉時消息感到驚訝及開心，高呼「真係㗎？」她指，旺角花墟為全港花店最集中的地方，花種選擇豐富，倘若年宵市場取消，市民將會到花墟購買年花，相信能帶動接下來的生意。其實，林太於數日前曾表示，觀察到市民的消費意欲下降，亦擔心疫情隨時反彈，政府推出新防疫安排，影響街上的人流，因此不敢向花農提供入貨的計畫。「返得多又會驚賣唔晒，情願保守啲，返少啲貨唔使損手爛腳。」

然而，今日林太已一掃當日的陰霾，透露會增加最少兩成的入貨量。但她強調，由於疫情仍然不穩，入貨量仍較去年減少約三成。至於食環署亦稱，將探討各種可行措施，例如在各區公共屋邨或其他地點，以物色合適地方銷售年花。但林太認為，屋邨的客源以長者為主，與旺角花墟不同，因此不擔心屋邨銷售地點會帶來影響。不過她坦言，擔心政府當局於新年期間，推出控制人流的措施導致生意受損。

▼2020年維園年宵情況▼

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花店棄情人節專攻新年生意

記者於本周二（5日）曾到旺角花墟觀察，當時現場已人頭湧湧，長者及家庭主婦紛紛到花店選購心宜的年花。而嘉馥保鮮花店亦擺滿了應節的蘭花。當日林太表示，今年最雪上加霜的是情人節剛巧位於年初三，但花店面積及人手有限，難以兼顧包紮玫瑰花及送貨，只能無奈放棄情人節的生意。

但她對不久前聖誕節的銷情感到意外，指過往兩年聖誕樹均未能清貨，但去年卻一反常態，於11月底已全數售罄。她估計，或因市民無法外遊，為增添節日氣氛，更願意購買聖誕樹佈置家中一番。但她無奈表示，由於受制於運輸時間及外國供應量有限，只能眼睜睜看著生意溜走。「啲人冇得旅行留喺香港，一下子湧晒出嚟，但唔夠貨得個睇字！」

▼2020年情人節旺角花墟情況▼

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預期今年天氣不利年花生長

惟今年情況特殊，林太的熟客亦較以往提早致電詢問及訂花，「佢哋都驚，究竟今年係咪正常返貨㗎？」她估計，體積較小的年花今年將較受歡迎，如盆栽類的百合花、蝴蝶蘭等。但她指，今年冬天氣溫較低、立春較早，推斷購花高峰期是本港踏入回南天的時期，不利年花生長。因此她看好保鮮花的銷量，指擺放時間可達半年，亦不需頻於澆花，稱不少品牌及商場已改用保鮮花作擺設。

問到今年會否減價吸引顧客，林太笑說「邊有得貴，穩穩陣陣唔好黐手就當贏。」她透露，由於新年存在太多未知之數，前路不明，將購入更多新品種，如「蝶中之王」、「蜜桃」、「恭喜發財」、「蒙羅利沙」等。她更透露，今年年花的成本較過往提升一至兩成，但不敢加價趕客，大盆的蘭花維持200元至300元。

林太續指，惟有寄望做好「秧盆」，以吸睛突圍而出，例如在花盆中放置日式飾物。回想起去年畢業旺季煞科，她感慨說︰「我哋呢行係好天收埋落雨柴，但呢兩年都唔好天，差唔多日日都係落雨天。」

乾貨店︰今年減少購入牛年公仔

至於旺角花墟另一條街，售賣應節家居擺設的天晨村，其負責人高先生則表示目前生意不錯。他指，中國人重視農曆新年，不少長者更願意消費，「新年平時唔捨得使錢都變到捨得使，衫都買多兩件。」他透露，今年以「大吉」公仔銷量最好，但由於去年鼠年公仔銷量欠佳，故今年減少購入牛年公仔。他亦憂慮政府會隨時收緊防疫措施，以致新年的人流減少，因此將購入更多款式吸引顧客，「多到連我都唔知有咩貨喺手呀。」

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼