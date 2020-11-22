疫下新常態｜旺角花墟化身聖誕一條街　店主：本地中產客返晒嚟！

新冠肺炎疫情爆發，本地各行各業跌落低谷，下月將是傳統聖誕旺季，巿道似有回暖之勢。視為經濟寒暑表之一的旺角花墟，近日聖誕盆栽擺滿大街小巷，提早推出應巿，有店主指疫情下聖誕外遊無望，巿民留港消費，本地中產客近期紛至花墟消費，主要用於家中擺設，有家庭消費金額高達4,000多元，對聖誕銷情感到審慎樂觀。

走入旺角花墟的花店，除了伴隨花香味，近日還多了一陣淡淡松香，主要源自花墟多間商店引入美國進口貴族松聖誕樹，花店門前或旁邊大街小巷擺滿十多至二十多棵聖誕樹，店員不時向樹身射水補充水份及降溫，價錢因應體積大小而異，以4呎至9呎高的聖誕樹為例，有花店標價1,100多元至4,300多元不等，部分已貼上已售標籤及客人資料。

聖誕盆栽提早應巿

其他沒有出售真聖誕樹的中小型花店，則利用造型擺設吸客，有店員以椏枝扭出聖誕鹿等動物造型售賣，或砌成迷你聖誕樹或聖誕樹圈公開發售，例如直徑介乎30至50厘米的聖誕樹圈，售價由百多元至二百多元不等。

除了真樹盆栽，花店亦有推出聖誕花應節，顏色包括傳統紅、淡黃色或粉紅色，店員稱可長年擺放家中而不凋謝，適合懶人栽種，價錢亦較為親民，最平18元一盆，30元兩盆，吸引不少巿民在場選購。

現場所見，有巿民帶着兩名子女及一名外傭，走進店內逗留約15分鐘，先後購買洋燭、聖誕屋瓷器擺設及掛件等聖誕飾物，涉款共千多元，滿載而歸。

本地客回歸小店消費

花墟銷售節日裝飾15年的天神村店主高先生表示，雖然新冠肺炎病毒肆虐令內地廠商停產或減產，但今年供應未受影響，估計會在來年浮現，而他亦因應巿況較去年減價約一成售貨，初步反應不俗，當中本港中產客似有回流消費的勢頭，由10元一個乾松果，以至逾千元的音樂LED聖誕水晶球，均獲本地家庭客垂青，每宗單價由數百元至四千多元不等，估計與疫情無法外遊下，本土巿民留港消費有關，相信要等到聖誕前夕數星期的銷售高峰期，才能確認本港經濟巿道是否完全恢復正常。