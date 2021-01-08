新冠肺炎｜被問會否提供誘因鼓勵接種疫苗　陳肇始︰唔一定有用

新冠肺炎襲港一周年，本港追蹤患者接觸者的速度仍然被批評過慢，用傳真機接收及傳遞資料更見落後。食物及衞生局局及創新及科技局早在去年（2020年）九月便提及，正研發以電子方式收集接觸者資料的平台，多月來都無進展。食物及衞生局局長陳肇始今日（八日）出席立法會時指，平台去年底大致完成開發，正試行但需時改善。 被問到政府有否考慮提供誘因鼓勵市民接種新冠疫苗，陳肇始指，需了解市民對疫苗卻步原因，若政府提供誘因可增加市民接種率，當局會思考，但當市民是基於不認識及欠了解，而不注射疫苗，「唔一定（提供）誘因都有用，要了解清楚」。

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陳肇始在立法會衞生事務委員會政策簡報會及會議的開場發言稱，政務司司長張建宗領導的跨部門小組，會檢視業務流程和優化追蹤接觸者的工作，在可行情況下，多用科技及安排額外人手參與有關工作。食衞局聯同創科局及其他相關部門開發、專為接觸者追蹤工作而設的內部資訊平台，去年12月初大致完成基本開發，衞生署正試行以電子方式統一收集追蹤接觸者資料。

衞生防護中心總監黃加慶期望，透過電子平台可加快追蹤工作，但平台仍在建立初期，需要跟政府資訊科技總監辦公室，及醫院管理局溝通，進一步改善平台。

陳肇始指政府新聞處有留意有關疫苗失實的言論（資料圖片／高仲明攝）

疫苗方面，早前有言論指疫苗未能保障人體，更會令肝臟及腎臟衰竭。陳肇始指，政府新聞處一直有留意涉疫苗的失實及無科學根據謠言，專家小組亦有提供反駁意見。自由黨主席張宇人引述早前的黨內調查稱，只有六成人願意接種疫苗，提出政府會否有誘因鼓勵市民打針。

陳肇始指，需了解市民對疫苗卻步原因，若政府提供誘因可增加市民接種率，當局會思考，但當市民是基於不認識及欠了解，而不注射疫苗，「唔一定（提供）誘因都有用，要了解清楚」，加強大眾信心。

保險界議員陳健波關注疫苗浪費問題，陳肇始稱「採購疫苗預多好過預少，唔排除係有浪費，唔夠嘅話大家未必夠打」。陳肇始續說，當局採購時會較進取，購入兩倍人口數量的疫苗。陳健波則認為，「如果無人打就唔好嘥喇」。

隔離設施方面，分四期興建的竹篙灣檢疫中心現時已經全面啟用，提供共3,500個單位，連同其他檢疫中心和4間檢疫酒店，現時最多可有約6,000個檢疫單位。另外亦設有680個床位，供安老院舍或殘疾人士院舍密切接觸者作檢疫。

為紓緩醫院隔離病床壓力，亞洲國際博覽館亦設立社區治療設施，提供約1,850個床位，而鄰近亞博館亦會興建一間臨時醫院，提供可容納約820張病床的負氣壓病房，預計可於今個月完成，預料下月投入服務。