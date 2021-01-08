新冠肺炎｜許樹昌：市民外出吃團年飯機會不高　政府目標盡快清零

本港新冠肺炎疫情未止，社交距離措施放寬無期。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（8日）在電台節目表示，市民外出吃團年飯的機會不高，政府的目標是盡快將本地個案清零。衞生署昨日公布設立「個案追蹤指揮中心」，許樹昌說，原本衛生署和警方合共僅140多人負責追蹤工作，現短期內可以提升至約290人，相信對追蹤個案及密切接觸者絕對有幫助。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

每次放寬措施市民會湧去聚會 致政策「唔係非常有效」



被問到市民有否機會在農曆新年外出、4人同桌吃團年飯，許樹昌直言機會不高，因政府的目標是盡快將本地個案清零。他續稱，以往每次放寬措施，市民也會湧去聚會，導致疫情反彈，「政策似乎唔係非常有效。」他指出，內地的做法是個案清零14天後，才逐步放寬措施， 認為本港個案須盡快清零，才有機會與其他地方商討通關和旅遊氣泡等。

至於食物及衞生召局長陳肇始曾提出「家居限聚令」，許樹昌相信技術上相當困難，執法人員未必可以逐家上門巡查。他提醒，若市民參與跨家庭聚會，個案便難以重回低單位數。



疫情下跌「太過緩慢」 需加快追蹤患者接觸者

許樹昌形容，本港疫情正緩慢下跌中，「但太過緩慢」，需加快追蹤患者接觸者。衞生署昨日公布設立「個案追蹤指揮中心」，許樹昌認為措施對個案追蹤絕對有幫助。他稱，原本衛生署和警方合共僅140多人負責追蹤工作，現短期內可以提升至約290人，希望最終可培訓約一萬人協助追蹤密切接觸者。 許樹昌又稱，政府現時才擴大團隊並非太遲，因疫症大流行尚未完結，此措施能或能讓本港達致個案清零。

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