2020年成本港有記錄第二暖　酷熱日數及熱夜創新高　極端天氣肆虐

本港剛經歷有記錄以來第二暖的一年。天文台今日（8日）表示，2020年多達11個月氣溫較正常溫暖，全年熱夜（當日最低氣溫在28度或以上）數目達50日，酷熱天氣（當日最高氣溫達33度或以上）日數亦達47日，兩者均創有記錄以來最高。

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2020年全年平均最高氣溫27.2度刷新最高記錄

天文台表示，2020年平均氣溫為24.4度，較1981至2010年的氣候正常值高出1.1度，平均最高氣溫為27.2度，至於平均最低氣溫則為22.5度，分別是有記錄以來的最高及第二高。

去年本港夏季（6至8月）平均氣溫、平均最高氣溫及平均最低氣溫分別高達29.6度、32.6度及27.7度，全是本港天文台有記錄以來最高。香港天文台更在7月23日，錄得35.3度的全年最高溫，並列第12位最高溫記錄。至於去年12月31日，因寒潮襲港，錄得全年最低氣溫8.1度，但去年寒冷天氣（當日最低氣溫在12度或以下）日數僅11日，較1981至2010年氣候正常值少6.1天。

去年5個熱帶氣旋襲港 「海高斯」吹襲曾掛9號波

在熱帶氣旋方面，去年共有25個影響北太平洋西部及南海，較1961至2010年的長期平均約30個為少。全年有11個熱帶氣旋達到颱風或以上強度，低於長期平均的約15個，當中有3個熱帶氣旋達到超強颱風強度。年內有5個熱帶氣旋令香港天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，略少於長期平均的每年約6個。香港天文台在8月「海高斯」吹襲本港期間，曾發出9號烈風或暴風風力增強信號，亦在10月「浪卡」襲港期間，發出8號烈風或暴風信號。

極端天氣全球肆虐

根據世界氣象組織的初步評估，去年很可能成為全球有記錄以來三個最溫暖的年份之一。7月及10月的北極海冰覆蓋範圍分別是有記錄以來各自月份的最低，而9月的全年最低值亦是第二低。

各類極端天氣事件繼續在全球多處肆虐，包括在澳洲、加勒比地區、墨西哥、南美洲、西歐、東地中海、日本和西伯利亞出現的熱浪；在北美洲和南美洲南部出現的極端寒冷天氣；在南美洲中部、中歐北部和非洲南部部分地區出現的嚴重乾旱；極端降雨造成的嚴重水浸，亦影響非洲大部分地區、南亞、中國、朝鮮半島、越南及日本西部部分地區；熱帶氣旋在美國、加勒比地區、中美洲、印度、孟加拉、斐濟、瓦努阿圖、菲律賓、朝鮮半島、日本西部及越南帶來嚴重破壞，並造成重大傷亡。廣泛的乾旱及高溫天氣亦加劇了在美國加州和科羅拉多州、西伯利亞北部、澳洲東部及巴西西部出現的山火災害。