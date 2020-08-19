海高斯風球｜各大氣象台預測全失準　天文台：參透不了「天意」

熱帶氣旋海高斯（Higos）在24小時內由低壓區迅速增強為颱風，天文台在22小時內由1號風球提升至9號風，海高斯成為有紀錄以來的第四快「急升風」。天文台今日（19日）發表在「天氣隨筆」發表「賽後檢討」，撰文的科學主任黎宏駿以「天意難測」來形容海高斯的發展，笑言參透不了「天意」。 原來日本、英國、美國和歐洲的氣象當局的電腦模式，在周日（16日）時皆「看不起」海高斯，預測海高斯只會是一個頗弱的低壓區，但海高斯不但快速增強至颱風，其實際路徑及登陸位置，與四大機構的預測有一定差距，差異最大是日本氣象廳，原預測海高斯進入南海後會一路向西，在海南島登陸，然而海高斯卻在澳門西面的約25公里的珠海登陸。

海高斯襲港，天文台一度發出9號烈風或暴風風力增強信號。（梁鵬威攝）

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多國氣象機構均預測海高斯雷州至海南島登陸

天文台科學主任黎宏駿撰寫了一篇題為「來去匆匆的『海高斯』」的文章，指在8月16日、即3天前，不論是日本、英國、歐洲及美國電腦模式，皆預測海高斯會移向雷州至海南島附近，比實際的路徑偏西得多，誤差約150公里至300公里。

其後各模式也隨時間慢慢向東調整海高斯的預測路徑，但昨日（18日）仍預測海高斯會在今日（19日）早上登陸陽江市附近，實際海高斯卻在珠海登陸，距香港天文台約100公里。

各模式在8月16日預測海高斯的路徑，與實況有明顯差距。（天文台網頁圖片）

日本氣象廳預測與實際差距最大

據天文台網頁資源，日本氣象廳模式在周日的預測與實況差距最大，而英國、美國及歐洲模式的預測相若；而昨日（18日），日本模式預測海高斯橫過香港時，其預測差距最大，英、美及歐洲模式則較貼近海高斯移動實況，當中歐洲模式預測為4種電腦模式中最準確，卻預測的路徑較實際偏西。

各主要氣象台在8月18日修訂預測，將海高斯路徑全部向東調整，惟仍與實際有差異，日本氣象台再輸。（天文台網頁圖片）

至於香港天文台及內地中央氣象台也未有因近風暴而得益。天文台昨日凌晨一號風球生效後所發出的預測路徑圖，也料海高斯在廣東西面的茂名至陽江一帶登陸，並評估只屬熱帶風暴，沒料到會增強至颱。

中央氣象台17日發出的首次預測，也料強度只達強烈熱帶風暴，登陸位置都是較西的雷州一帶；直至昨日上午11時才預測會在近岸增強至颱風級數，但預測會在茂名至陽江之間登陸，同樣都失準。

天文台科學主任：會研究為何預測路徑較西

天文台科學主任黎宏駿形容，預測熱帶氣旋路徑，尤其是強度，仍然存在很大挑戰，惟有時候電腦模式仍未能捕捉到熱帶氣旋的迅速增強，需要預報團隊按經驗，警惕地密切監測熱帶氣旋的移動方向和強度變化，才可更準確地進行預報。他笑言是次是參透不了「天意」，但證明預報員的經驗在天氣預測中發揮了重要作用，之後將進一步研究為何預測路徑會較實際偏西。