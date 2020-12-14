天文台料冬季寒冷日數增加　長者安居協會籲注意保暖勿過分厚重

去年寒冷天氣日數只得一日，天文台早前預告今個冬天溫度正常至偏低，寒冷天氣亦會較去年增加。天文台預測明日（15日）市區最低氣溫降至13度，長者安居協會行政總裁王虹虹提醒，長者應避免穿著過分厚重，否則會妨礙血液循環及身體活動，增加跌倒、呼吸困難或暈眩風險。 王又指，疫情期間長者情緒問題大增，自殺風險個案較去年同期急增五成，與家人相處亦容易出現摩擦，呼籲長者在疫情下維持安全社交，親友亦要多主動關心長者狀況。

長者疫情下情緒及心理問題增多

根據長者安居協會資料，進入第三及四波疫情，長者出現情緒及心理問題，求助個案與去年同期相比，懷疑被虐及家庭暴力上升逾一倍，長者自殺念頭及風險亦上升五成，需要社區支援個案亦上升兩倍，反映精神健康是疫情下災區之一。

▼往年寒冬情況▼

+ 4 + 4 + 4

家人失業待家增摩擦

王虹虹說，協會在今年2月至11月主動打出15萬個電話了解長者在家情況，發現第一波疫情期間長者普遍擔心口罩供應問題，至近月則出現情緒問題，嚴重時可導致自殺，最近有一名平日無異樣的用戶突然自殺，估計是疫情下負面情緒藏於心底，精神狀況面臨崩潰但無人知曉。

至於家暴增加情況，她估計亦與疫情有關，家人疫情期間或失去工作、被逼停薪留職或長期在家工作，加上家居環境狹窄，增加家人之間的摩擦。

天文台預測，周二及三市區最低氣溫降至13度，早上相當清涼。（天文台網站截圖）

今個冬季寒冷天氣日數較去年增加

冬季季度預報早前出爐，預料赤道太平洋中部及東部會在2020/21年冬季（2020年12月至2021年2月）維持偏冷，並可能發展成一次拉尼娜事件；而世界各地氣候模式大部分預測今年冬季華南的東北季候風較強，預料本港今年冬季溫度正常至偏低（即低於16.8度）的機會較高，日與日之間的天氣和氣溫變化可以很大，間中會出現寒冷天氣。受發展中的拉尼娜及較強東北季候風影響，本港今年冬季的寒冷天氣（則最低氣溫在12度或以下）日數可能較去年冬季只有8日多。

長者安居協會24小時「一線通平安鐘」熱線中心平均每日接獲2,000個求助個案，當中約100宗為緊急送院個案，往往在天氣轉冷或過節後數天有顯著增加。

每日送院人數減約四成

王虹虹表示，寒冷天氣影響長者氣管健康，有機會因氣促增加送院機會，若體溫有較大跌幅，有機會導致低溫症，但若穿著過分厚重，會妨礙血液循環及身體活動，增加跌倒、呼吸困難或暈眩風險。至於送院情況，她指疫情前平均每日送100至120名長者入院，近月減少至60至70人，減少約四成，部分非緊急情況盡量透過線上形式，由團隊及社工協助長者紓緩不適，減少送院。

她提醒長者如有不適應盡快求醫，或尋求家人或鄰居協助，穿著足夠衣物、多飲水及保暖，保持家居空氣流動。即使受寒冷天氣及疫情雙重夾擊，她亦建議家人按長者身體狀況，與長者在家中做簡單的伸展運動，加上面對10個月疫情累積的精神壓力，她呼籲不要掉以輕心，多關心身邊長者。