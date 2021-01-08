觀塘榴槤甜品店「DurianBB」屢犯無牌經營　遭吊銷牌照14天

食環署公布，觀塘一所名為「DurianBB Limited」的食物製造廠，因經營者無牌經營食肆，屢次違反《食物業規例》，被食物環境衞生署（食環署）署長暫時吊銷牌照14天，由今日起（8日）至本月21日須暫停營業。

疫情下，食店「DurianBB Limited」的客人也不少。（「DurianBB Limited」fb圖片）

涉事位於觀塘敬業街65-67號，敬運工業大廈2樓B室部分的「DurianBB Limited」店舖，為榴槤食品專門店。網頁內列出其食物製造牌照號碼，惟記者嘗試根據號碼查詢時，資料不能顯示店名。食環署表示，涉事店鋪經營者因無牌經營，去年5月已2次被法庭定罪，共罰款40,600元。食環署亦根據違例記分制記下持牌人15分，店鋪因此須停牌14天。

食環署補充指，有關持牌人亦因相同違例事項，去年1月2次被法庭定罪，共罰款40,300元，因而被記下15分，店鋪去年10月已曾被暫時吊銷牌照7天。

疫情下，食店「DurianBB Limited」的客人也不少。（「DurianBB Limited」fb圖片）

食環署發言人提醒，食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。持牌食物業處所，須在處所入口附近顯眼處，展示已領牌照告示，以資識別。