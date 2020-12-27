新冠肺炎｜食環署Boxing Day巡746食肆　控5人涉違防疫規例

本港新冠肺炎疫情持續，食環署在昨日（27日）「Boxing Day」於各區加強巡查，並與警方在灣仔、離島、油尖、黃大仙及觀塘採取聯合行動，巡查133間食肆餐飲處所及3間其他處所；食環署另外亦巡查613間餐飲處所。食環署共向5名涉嫌違例的餐飲業務負責人展開檢控程序。

食物環境衞生署昨日（十二月二十六日）與警方在多區採取聯合行動，加強執法和宣傳，提醒餐飲業務及表列處所負責人須嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的規定及指示。（食環署提供圖片）

食環署表示，昨日的聯合行動共巡查133間餐飲處所及3間其他處所，另外食環署亦巡查613間餐飲處所。食環署共向5名涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》規定的餐飲業務負責人，展開檢控程序。涉及違規事項，包括1人在下午6時後提供堂食、2人涉食肆桌子距離或分隔問題、1人關於佩戴口罩問題、以及1人未妥善展示「安心出行」場所二維碼海報。

政府提醒餐飲業務及表列處所負責人，須嚴格遵從相關違例的規定及指示，而市民在光顧餐飲處所時，亦須遵守各項防疫規例及限制，包括群組聚集及佩戴口罩規定。若餐飲業務或表列處所負責人違反規例可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

另外，食環署行動中向3名涉嫌違反《食物業規例》，無牌經營食物業人士展開檢控程序。

▼疫情下的平安夜▼