新冠肺炎｜食環署新年巡974食肆　控5人涉違防疫規例

疫情持續，食環署昨日（2日）於各區加強巡查，並與警方在南區、油尖、黃大仙、觀塘及西貢採取聯合行動，共巡查了201間餐飲處所及1間其他處所。另外，食環署亦巡查了773間餐飲處所及168間其他處所，共向5名涉嫌違規例的負責人展開檢控程序。食環署又指，在聯合行動中，警方也有採取執法行動。

食環署表示，5名餐飲業務負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），關於桌子之間距離或分隔，或未妥善展示「安心出行」場所二維碼的海報，署方已展開檢控程序。

食環署強調，今日仍會繼續加強執法和宣傳，並會加派人手與警方採取聯合行動，對違例者採取嚴厲執法行動。（資料圖片）

另外，食環署於前日巡查兩個位於北區的私營燒烤埸，及於昨日巡查一個位於元朗大棠，供市民入場的私營設施。食環署指，該兩個燒烤埸並沒有營業，而元朗大棠的私營設施，亦沒有經營任何公眾娛樂場所活動。

食環署提醒，食衞局局長按《規例》，就餐飲業務及表列處所發出最新指示，已延長至1月6日，餐飲業務負責人必須嚴格遵從，相關表列處所負責人亦須嚴格遵從關閉的指示。若餐飲業務或表列處所負責人違反《規例》，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

食環署強調，今日仍會繼續加強執法和宣傳，並會加派人手與警方採取聯合行動，對違例者採取嚴厲執法行動。

疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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