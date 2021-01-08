阻沙螺灣村再「封村」　城規會公布4幅涉大嶼山4區發展審批草圖

城規會宣布4幅涉及大嶼山4個地點的發展審批地區草圖，分別位於梅窩北、沙螺灣及䃟頭、貝澳坳、深屈及䃟石灣，共涉約509.77公頃。其中部分草圖涵蓋地區，包括去年曾發生落閘「封村」，阻遊人使用東澳古道的沙螺灣村。城規會表明，由於當中有地區出現人為干擾，為保存區內的景觀及生態價值，將其納入發展審批地區草圖，避免不當用途再擴散。

沙螺灣村去年曾發生「封村」事件，有村民設鐵閘防止行山人士進入。（資料圖片）

新公佈4幅涉及大嶼山的發展審批地區草圖，分別位於梅窩北、沙螺灣及䃟頭、貝澳坳、深屈及䃟石，共涉約509.77公頃。當中沙螺灣及䃟頭、深屈及䃟石灣規劃區，涵蓋去年底有村民自行設鐵閘「封村」，阻遊人使用東澳古道的沙螺灣村。當時地政總署以閘門位於政府土地，屬違規構築物為由將其清拆。

不過事件餘波未了，城規會今日公佈，於沙螺灣及䃟頭、深屈及䃟石灣的兩幅發展審批地區草圖。城規會表明，由於涉事地區出現擴闊行人徑和道路，以及削坡工程等人為干擾情況，為免不當用途擴散，需要訂立發展審批地區圖，以有效監管發展。

涉及的兩個地區內，除被定為「具特殊科學價值地點」地點外，其餘土地一律暫劃為「非指定用途」地區。城規會形容，規劃區內具有鄉郊風貌，包括村落、常耕和休耕農地、歷史建築物和寺廟，也有天然景致，包括林地、灌木林、草地、山坡和小圓丘、河流、濕地、以及海岸景物。該區的規劃意向為「保護生態易受影響的地方」。

村口去年設有告示控訴行山客侵擾民居，揚言擅闖者會被視為盜賊。(資料圖片)

至於另外兩幅涉及梅窩北及貝澳坳規劃區的草圖，則會暫劃為「非指定用途」地區，整體規劃意向同樣為「保存區內景觀及生態價值」，以防止違例發展入侵，及避免出現不適當地改變用途的情況。發展審批地區草圖可用以管制在鄉郊地區的違例發展，但只會於公布日期起計3年有效。當局需再制訂分區計劃大綱圖，取代發展審批地區圖。城規會表明，在制訂分區計劃大綱圖時，會仔細進行分析及研究，訂定適當的土地用途。

環團憂政府日後有發展目的

綠色力量總監鄭睦奇稱，相關措施「有好過無」，相關地區屬政府有意保育範圍，能夠有一定監管。不過政府未有將相關地區，劃為與保育相關地帶，鄭擔心日後有關地區內，會有發展規劃，仍存在鄉郊地區「棕地化」的隱憂。他建議港府應盡快將有關地區劃作無污染性地帶，並作出適當的道路規劃，以防大嶼山「棕地化」。綠色和平資深項目主任連佩怡稱，貝澳一帶過往有具生態價值的土地被私自圍封，應同樣將其納入可規管的範圍內。