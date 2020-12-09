政府推大嶼山保育康樂總綱圖　擬打造100公里長遠足徑

政府制定《大嶼山保育及康樂總綱圖》，將研究連接行山徑、單車徑網絡等，以發展生態文化旅遊。當中擬於大嶼山整合現有的遠足徑，打造一條100公里長的環大嶼遠足徑。此外，亦擬打造欣澳、石壁及和芝麻灣為康樂樞紐，加入水上活動元素。

總綱圖構成5個主題

根據土木工程拓展署向大嶼山發展諮詢委員會提交文件，《大嶼山保育及康樂總綱圖》將大嶼山的行山徑、單車徑網絡及水陸交通連接，構成5個主題：北大嶼康樂走廊、西北大嶼生態文化走廊、南大嶼生態康樂走廊、鄉鎮地區改善及遠足樞紐。

當中擬分階段把大嶼山發展為全港市民的遠足樞紐，包括增加配套設施，配以生態康樂活動，並連結周邊自然及文化資源，目標為透過連接現有及建造新的遠足徑，整合一條總長度約100公里的環大嶼遠足徑。此外，當局擬發展欣澳為康樂樞紐及水上活動，配合東涌新市鎮擴展計劃的海濱單車徑及河畔公園，打造北大嶼康樂走廊。

當局將會有生態研究確立保育貝澳及水口的重要性。（發展局圖片）

擬於長沙設水上活動設施

於南大嶼則擬探討在長沙設置水上活動設施以及在石壁和芝麻灣發展康樂樞紐，並將進一步延伸區內的單車徑網絡，探討合適的水陸連接。當中會有生態研究確立保育貝澳及水口的重要性。至於西北大嶼生態文化走廊，當中於東澳古道的古村將分階段進行研究其歷史元素，首階段涉及䃟頭、沙螺灣、深石、深屈和大澳已於去年11月展開，而包括二澳及分流的研究亦已於今年7月展開。當局指，將邀請相關持份者就活化東澳古道沿線鄉村制定合適的方案。

將翻新梅窩等地區

當局亦擬改善梅窩，將透過景貌翻新工程，推動休閒康樂；並研究為流經梅窩的數條河溪進行改善工程，以恢復其天然原貌和生態功能。當局亦正檢視大澳的旅客接待能力。當局指，總綱圖建議的概念仍有待進一步研究及推展，而個別建議的可行性將按既定程序在項目階段探討及諮詢持份者。