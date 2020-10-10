地政昨入村拆閘　沙螺灣村民今「人肉路障」擋村口：諗住我哋好恰

大嶼山東澳古道沙螺灣村早前有村民加裝一道2.5米高的鐵閘，堵塞來往東澳古道的通道。國慶中秋長假期期間，不少行山客被逼折返，惟有人質疑村民佔用公家路違規建閘。地政總署昨日（9日）回覆指，相關閘門位於政府土地的違規構築物，地政處已於昨日清拆閘門。 今日記者再次前往沙螺灣村視察，發現閘門已全數拆除，來往東澳古道的通道又再開通。鐵閘拆下，沙螺灣村民唯有充當「人肉路障」，在進村的路口勸走遊人。有村民狠批政府為應付輿論壓力，派出70至80人進村拆閘，當中至少30個防暴警持盾，「諗住我哋村民好恰。」

村民早前在此加設鐵閘，但已被政府人員拆除。（陳諾希攝）

村民斥政府做法野蠻

有沙螺灣村民形容，地政總署昨日（9日）趁村民少強行入村拆閘，事前又沒有派人通知，做法野蠻。村民表示，平日村民大多因工作或照顧老幼而離開沙螺灣村。直到周末、假日才返村，所以昨日村民人數不多。惟民政處、地政處及警察三個部門竟派出約70至80人進村拆閘，當中有至少30個防暴警持盾戒備。

村民直斥政府做法野蠻，他指如設立鐵閘的位置屬於政府土地，為何政府人員不將村民在附近豎立的告示牌也一併移除？反而將告示牌留在原地？村民指：「係咪諗住我地村民好恰？政府而家野蠻到咁啊？」村民指，政府為了應付輿論壓力，「（所以）強行拆閘交貨先囉」，形容政府擅自拆閘，形同盜竊。

村民充當「人肉路障」勸退遊人

村民加裝的鐵閘被政府人員拆除後，今日下午有村民自願充當「人肉路障」，在入村的路口勸退遊人，並聲稱如遊人態度惡劣衝撞村民，村民亦會用相應態度對待遊人。村民指，「你哋唔可以只係諗（加裝鐵閘）有幾唔方便行山人，要諗埋佢哋點騷擾我哋。」村民更提到，「有人問我哋點解唔喺東涌就貼紙話封村」，以免遊人行冤枉路入村，他解釋只可在沙螺灣村內範圍貼提示，「東涌唔係我哋地方，點可以貼？」

行山客走近村落被趕走

市民曾先生獲悉沙螺灣村村民封路一事，因此今日行山前已「打定輸數」，打算從東涌走至沙螺灣村閘口便折返。怎料閘口已被地政處人員移除，他走至村內才被村民趕走，他認為村民做法十分自私，「我唔信成個山頭都係私家路，通道應要開放」。

地政總署確認閘門屬政府土地的違規構築物

地政總署發言人昨日（9日）回覆指，離島地政處早前接獲多宗投訴，指有人於沙螺灣村村口附近安裝閘門，阻塞通道。地政處已派員視察，確定閘門是位於政府土地的違規構築物。地政處已於今日清拆閘門。

村民豎告示牌列明沙螺灣村2014年起開始封村

沙螺灣村民早前在村外豎立多個大型告示牌，列明：「沙螺灣村於2014年已經開始封村，但在過去數年都有開放給香港市民及旅客享受沙螺灣的自然環境，相反地沙螺灣竟然受到部份旅遊人士攻擊，隨處亂抛垃圾，亂抛口罩，霸佔狹窄行人路，態度差劣，騎單車及風火輪人士在狹窄行人路横衝直撞，危害村民生命及財產的安全。因此，非沙螺灣村居民，不淮進入沙螺灣村範圍，否則視為盗賊，包括所有政府部門及公營機構。」