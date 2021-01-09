確診大廈｜彩雲邨確診婦12.20已發病　寶石戲院A座多5人染疫

新冠肺炎疫情持續，本港周五 (8日)新增42宗本地確診個案，半數為源頭不明個案。衞生防護中心晚上更新大廈名單，多幢大廈被要列強制檢測名單的牛池灣彩雲邨，再有新增個案，確診的源頭不明婦人，早在12月20日已發病。 至於日前被列強檢的紅磡寶石戲院大廈A座，再有5宗確診，其中2宗源頭不明，一人早在元旦日發病。

確診浸會女護士 住沙田豐景花園C座

1月8日新增的42宗本地個案中，有22宗無源頭個案，當中一名浸會醫院41歲門診女護士（確診編號：9138），她在1月3日流鼻水、1月6日發燒，最後上班日為1月6日。名單顯示，她住在沙田豐景花園C座，為大廈首名確診者。

浸會醫院一名女護士確診。（資料圖片）

彩雲邨第四幢大廈有患者染疫

彩雲邨多幢大廈（包括紫霄樓、繡文樓及啟輝樓）被政府列入強制檢疫名單，同一屋邨再有新增確診個案，涉及瓊宮樓一名53歲女子（確診編號：9148），她在12月20日已發病，屬源頭不明個案。

彩雲邨多幢大廈被政府列入強制檢疫名單。（歐陽德浩攝）

寶石戲院大廈A座新增5患者 2人感染源頭不明

至於1月5日被政府列入強檢名單的寶石戲院大廈A座，新增五名確診者，累計已有九人感染。新增確診者包括兩名無病徵男子，分別是36歲（確診編號：9136）及71歲(確診編號：9153)；餘下三人有病徵，包括一名1月5日發病的33歲女子（確診編號：9125)外，以及兩個源頭不明個案，其中69歲女子（確診編號：9126）早在元旦日（1月1日）發病，另一名68歲女子（確診編號：9147）則在1月4日發病。

紅磡寶石戲院大廈A座被早前被政府列入強制檢測名單之內。（余俊亮攝）

榮熙閣、華寶樓分別新增1人確診

另一早前被列強檢名單的長沙灣寶熙苑榮熙閣，亦有新增確診者，涉及一名60歲女子（確診編號：9129），她在1月4日發病，屬關連個案，該大廈累計7人染疫。深水埗華寶樓亦新增1宗源頭不明個案，涉及一名在1月5日發病的32歲女子（確診編號：9137），累計該大廈已有7人染疫。

元朗區1月8日新增4宗確診個案。（資料圖片）

元朗區單日增四宗確診

元朗區繼1月7日有7人染疫後，1月8日再新增四名確診者，包括住在朗屏8號1座、源頭不明、在1月5日出現病徵的29歲女子（確診編號：9130）；住在新元朗中心3座的29歲女子（確診編號：9127），她早在除夕不適，屬源頭不明個案；朗庭園3座亦有住戶確診，涉及一名無病徵的42歲男子（確診編號：9110），屬關連個案。

早前已有兩人確診的雅珊園3座，再添一名14歲女子確診（確診編號：9139），她在1月6日不適，屬關連個案。

大圍美田邨美秀樓被列強制檢測名單。（資料圖片）

三大廈被列強制檢測 新填地街26號確診者元旦日發病

三大廈在1月8日被政府列入強制檢測之列，涉及大圍美田邨美秀樓、九龍城啓晴邨欣晴樓，以及佐敦新填地街26號。新填地街 26 號新增確診者為77歲男子（確診編號：9145），他早在元旦日發病，為源頭不明個案。

而美秀樓累計兩人確診，新增確診者為59歲女子（確診編號：9123），她在1月2日發病，為源頭不明個案。

至於欣晴樓累計三人確診，新增個案包括1月5日發病的16歲女子（確診編號：9120）及1月4日發病的41歲女子（確診編號：9121），前者屬關連個案，後者源頭不明。

深水埗富昌邨富悅樓累計3人確診 涉1名兩個月大男嬰

深水埗富昌邨富悅樓單日新增3宗確診，包括源頭不明、1月3日發病的32歲女（確診編號：9132）；餘下兩人為關連個案，分別為1月5日發病的兩個月大男嬰（確診編號：9122），以及在1月4日發病的33歲男子（確診編號：9131）。

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啟德花園3座出現三名確診者 同屋苑累計5人染疫

黃大仙啟德花園3座新增三名確診者，連同早前確診的兩名4座住戶，累計該屋苑有5人染疫。新增確診的包括一名60歲女子（確診編號：9143），屬源頭不明，在1月2日不適。另包括36歲女子（確診編號：9113）及27歲男子（確診編號：9142），同在周一（4日）發病，均屬關連個案。

深水埗華安大廈累計4人確診 屬關連個案

深水埗華安大廈較早前有三人確診，1月8日再有新增個案，涉及一名34歲男子（確診編號：9117），他在周三（6日）發病，為關連個案。同幢大廈最早確診的是一名28歲女子（確診編號： 9029），她在1月1日不適，為1月5日新增確診個案。其後分別有57歲女子（確診編號： 9096）及87歲女子（確診編號： 9097），二人均在1月5日不適，1月7日確診。