新冠肺炎｜醫管局研為員工定期檢測　先安排腫瘤科病房等指定員工

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，醫院管理局今日（8日）公布，正研究為員工提供定期新型肺炎檢測服務。由‪1月11日至1月24日期間，‬先導為需要照顧較體弱病人的指定員工安排定期檢測服務，包括於日間中心為癌症患者提供化療或電療的員工、紓緩治療外展小組等。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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醫院管理局今日在其Facebook專頁中指，為保障醫護及病人的安全，正研究為員工提供定期新型肺炎檢測服務。由下周一（11日）起，會先為於日間中心為癌症患者提供化療或電療的員工；需要外展到訪其他機構的員工，例如社區老人評估小組；紓緩治療外展小組；腫瘤科病房員工，以及血液透析中心員工。醫管局強調，定期檢測目的為進一步保護醫護人員及病人，共同抗疫。

▼聯合醫院員工到流動採樣站接受檢測▼

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▼聯合醫院病毒爆疫▼