科興疫苗有效率78%　衞生署：正索取疫苗臨床測試數據作評估

新冠肺炎疫情未息，港府早前公布與三間新冠疫苗供應商達成協議採購，政府疫苗接種計劃專責小組成員、衞生防護中心前總監曾浩輝昨日（7日）透露，德國BioNTech / 復星和中國科興疫苗各100萬劑，有望在2月初或之前到港。 港府今日（8日）表示，在港開始注射前，藥廠須提供第三期臨床研究數據、生產過程等資料作申請，而衞生署已與科興接洽，希望盡快取得疫苗CoronaVac在巴西進行臨床測試數據作評估。

港府早前公布，與三間新冠疫苗供應商達成協議採購，擬購入3種新型冠狀病毒疫苗，包括中國科興滅活疫苗、德國BioNTech／復星的mRNA疫苗，以及阿斯利康及牛津大學合作研發的疫苗。

科興疫苗在巴西、土耳其及印尼等地，進行臨床試驗。早前土耳其公布，1,300名志願者進行的初步測試中，免疫效果達91.25%；巴西聖保羅州政府表示，中國科興生物與巴西聖保羅州醫學研究中心合作研發的新冠疫苗，後期測試結果顯示有效率為78%。

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衞生署與科興接洽 以取疫苗臨床測試數據作評估

食物及衞生局回覆《香港01》時表示， 得悉科興剛公布其疫苗CoronaVac在巴西進行臨床測試的有關數據，衞生署已經與科興接洽，積極跟進以盡快取得數據評估。

食衞局重申，三款新冠疫苗仍有待按照《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），由藥廠申請作緊急使用並獲批准後，才可在本港接種；而藥廠申請時須提交疫苗第三期臨床研究數據、生產過程等相關資料，其後經顧問專家委員會審視確保疫苗安全及質素，同時須獲香港境外監管機構核准作緊急使用。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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港府重申會繼續爭取新冠疫苗早日供港，並確保所有疫苗符合相關要求及程序。政府疫苗接種計劃專責小組成員、衞生防護中心前總監曾浩輝昨日（7日）表示，德國BioNTech / 復星和中國科興疫苗各100萬劑將首先供港，有望在2月初或之前到港，2月開始接種計劃。政府擬在社區接種中心、私家醫院及安老院舍進行接種，期望在18區均設至少一間社區接種中心，亦已跟私家醫院及安老院舍探討外展接種。