新冠疫苗｜許樹昌：科興78%保護率幾理想　惟數據不包括長者

巴西聖保羅政府公布，科興新冠疫苗在當地後期測試有效率為78％。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（8日）早在港台及商台節目表示，78%保護率「算係幾理想」，但此並非完整報告，數據亦不包括長者及長期病患者。他指BioNTech / 復星首批100萬劑疫苗將於2月底到港，預料今年底前大部份市民都能接種疫苗。 西醫工會會長楊超發則在電台節目稱，有醫生擔心要為疫苗副作用承擔後果，建議政府讓市民簽署接種同意書，並設醫生免責聲明。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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科興在巴西招募了約12,000名醫護人員參與第三期臨床測試，許樹昌稱78%有效率「算係幾理想」，但此並非完整報告，參與人數不足，數據亦不包括長者及長期病患者。他估計招募長者較為困難，疫苗公司「貪快完成研究」，強調無數據不等於無效。科興需將臨床測試報告刊登在醫學雜誌，並向本港衞生署提供疫苗成份、副作用、抗體水平等資料，然後委員會再決定是否使用此疫苗。

被問到會選擇接種哪一款疫苗，許樹昌稱「無乜所謂，睇下邊到方便。」 （資料圖片 / 盧翊銘攝）

估算今年底前大部份市民都能接種，不會考慮混合疫苗

許樹昌稱，BioNTech / 復星首批100萬劑疫苗將於2月底到港，相信屆時可開始接種計劃。他預計BioNTech / 復星疫苗將集中在社區疫苗中心接種，而西醫門診可提供科興及阿斯利康／牛津疫苗，估算今年底前大部份市民都能接種，不會考慮混合疫苗。被問到會選擇接種哪一款疫苗，他稱「無乜所謂，睇下邊度方便。」

西醫工會會長楊超發。（資料圖片／吳鍾坤攝）

西醫工會會長楊超發表示，政府今晚會和醫療組織商討接種問題，暫時掌握詳情。以往有數百至一千醫生參與流感針注射計劃，這次很多醫生都願意參與注射新冠肺炎疫苗。由於BioNTech / 復星疫苗在解凍和稀釋後有時間限制，用不完便會浪費，相信診所只能注射科興疫苗。他又稱，有醫生擔心要為疫苗副作用承擔後果，建議政府讓市民簽署接種同意書，並設醫生免責聲明。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼