新冠疫苗｜料農曆新年前後開始　社區接種中心每日接種2500劑

本港新型冠狀病毒肺炎持續，港府訂購的新冠肺炎疫苗預計2月才抵港。醫學界多名代表今日（8日）與食物及衞生局會面，商討新冠疫苗事宜。醫學界代表會後引述當局指，料最快可於2月中的農曆新年前後安排市民接種，而每間社區注射中心會提供不同藥廠的疫苗，「相信市民唔會搞錯、去錯地方。」18區社區接種中心每個每日可注射2,500劑疫苗，一周七日朝8晚8運作，一個月內便可接種135萬劑疫苗。 另外，有私家醫生指政府、醫管局等已安排為老人院、院舍接種疫苗，而他們在會上表達過私家醫生樂意到去院舍打針。醫學界代表又指，在流感疫苗接種計劃中，私家醫生亦有參與，如用相近模式相信「可幫到手」。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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林哲玄：優先群組接種首批到港疫苗

多名私家醫生，包括醫護誠信同行主席林哲玄、卓健醫療集團執行醫務總監周一等，今日與食物及衞生局會面。於晚上會面完結後，周一引述當局指，社區疫苗接種中心料會安排注射BioNTech／復星的疫苗，而私家診所則主要為阿斯利康／牛津大學疫苗及科興疫苗。

林哲玄則指，市民可否選擇注射哪一種疫苗，則要視乎哪一種疫苗先到港，「相信最優先（注射）嘅群組人士，例如安老院舍同殘疾人士等，佢哋會採用最先嚟到香港嘅疫苗。」他指，當疫苗到港數量增加時，市民可選擇注射哪一種疫苗。關於接種時間方面，林引述政府稱最快可於農曆新年前後安排市民接種，而哪一款疫苗最快可抵港，林回應指要視乎科興疫苗的第三期報告。

西醫工會會長楊超發盼政府協助購入較大型的雪櫃等。（資料圖片／吳鍾坤攝）

楊超發：盼政府提供緊急藥物如腎上腺素等

與會的西醫工會會長楊超發引述政府指，在18區設立的社區接種中心，每個每日可注射2,500劑疫苗，一周七日朝8晚8運作，一個月內便可接種135萬劑疫苗，中心會用復星/BioNTech疫苗，為老人院舍及長期病患者等注射；私家診所則在2月中獲分配科興疫苗，為65歲或以上人士及長期病患者打針，接種人士要出示身份證或醫健通紀錄證明。

楊超發表示，政府傾向邀請本來已經協助政府推行疫苗資助計劃的診所，為數幾百至一千間，因為他們熟悉電子紀錄系統，以保市民可有序接種兩劑疫苗，期望政府可補貼診所每劑100至200元、協助購入較大型的雪櫃、緊急藥物如腎上腺素等。被問到可否為政府做義工，他稱有困難，寧願獲得補貼後捐贈他人，「（因為做義工）政府都唔當你做善事。」

由於政府購入的三款疫苗均須注射兩劑，林哲玄表示，政府傾向向每間診所僅提供一款疫苗，以免醫生不慎混合注射兩款疫苗。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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注射後需至少觀察15分鐘

對於接種人士如出現副作用，康健國際醫療集團營運總監梁國齡強調，由於政府已定為緊急使用的疫苗，故打針的責任「醫護人員可以放心，係政府負擔最後嘅責任」，而政府亦會成立緊急基金，幫助出現問題的市民。楊超發也說，協助接種的醫生會按599K章免責，由當局的保障基金處理並賠償。

林哲玄又補充，市民在接種前需簽署同意書，以證明了解疫苗的副作用和影響；注射疫苗後會至少觀察15分鐘，如長者或慢性疾病人士可再觀察更長時間，如半小時。

被問到私家醫生會否協助注射疫苗，周一指在會上表達過私家醫生樂意到去院舍打針，而政府等會製作培訓教材予注射疫苗醫護，而其機構初步40多個點、70至80多個醫生都會參與。梁國齡指其機構會全力支援疫苗接種，「政府講得出，我哋做得到都會參與。」

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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政府發言人表示，覆蓋全城的疫苗接種計劃是防疫抗疫的其中重要措施，政府將會在疫苗運送抵港後，盡快開展接種計劃。為了確保接種流程穩妥有序，疫苗接種專責工作小組今日和醫療界別舉行會議，向他們講述接種途徑和流程的策劃和安排，以及宣傳推廣和公眾教育方面的工作，並聆聽他們的意見和建議。

發言人表示，出席會議的醫療界別團體均支持這項大規模的疫苗接種計劃，並且對參與計劃協助為市民接種疫苗，反應積極和正面；政府非常感謝醫療界的支持，亦會仔細考慮所提出的各項意見，以完善疫苗接種的流程，讓市民在穩妥、安全、有序的情況下作知情選擇，接種疫苗以保護自己，令香港盡早戰勝疫情。