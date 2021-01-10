疫情令數碼轉型迅速發展　黃友嘉：助帶動強積金制度革新

新冠肺炎疫情持續，令經濟飽受重創。積金局主席黃友嘉今日（10日）發表網誌，回顧去年積金局在新冠肺炎疫情下的工作，強調積金局堅守崗位，保障強積金計劃成員的利益，包括為打工仔追討拖欠的強積金供款，並持續優化強積金投資選擇，為計劃成員爭取更佳投資回報，亦鼓勵業界在強積金框架內，研發適用於供款及提取兩個階段的投資新方案 。 他又表示，疫情催化了數碼轉型步速，相信當積金易平台項目在2022年建成後開始分階段啟用時，市民對數碼轉型的接受度已達相當水平。

積金局主席黃友嘉（資料圖片）

黃友嘉表示，經歷了長達一年在家工作的運作模式，普羅市民和越來越多中小企業都習慣利用數碼工具處理日常生活大小事，例如非接觸式付款、視頻會議、網購以至遙距辦公等技術應用，令數碼轉型更迅速發展。英國《經濟學人》更冠以「tech-celeration」一詞去形容此趨勢，意味科技的普及應用將會促進未來經濟復甦來臨的速度。



市民對數碼轉型接受度達相當水平 助強積金制度轉型

他指，當積金易平台項目在2022年建成後開始分階段啟用時，相信市民對數碼轉型的接受度已達相當水平，有助平台帶動強積金制度邁向革新和轉型，令四百多萬計劃成員和其他使用者都能夠受惠於金融科技的創新和普及化。

他又回顧去年積金局在新冠肺炎疫情下的工作，強調積金局堅守崗位，保障強積金計劃成員的利益，包括為打工仔追討拖欠的強積金供款，並持續優化強積金投資選擇，為計劃成員爭取更佳投資回報，亦鼓勵業界在強積金框架內，研發適用於供款及提取兩個階段的投資新方案 。

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