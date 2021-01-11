新冠肺炎｜歷沙士豬流感大將評第四波病毒狡猾　病人有肺炎不自知

新冠病毒襲港一年掀起四波疫情，專家提醒病毒傳染力逐漸增強。打過2003年沙士、2009年人類豬流感、以及新冠肺炎硬仗的律敦治醫院傳染病控制統籌醫生廖維滔指，第四波時病毒非常狡猾，不少患者入院時已經有肺炎但不自知，而且病毒量甚高，導致病人延遲求醫及入院，降低藥物效果；相反病人入院時未差到要插喉，大部分患者即使是八、九十歲長者都可以康復。

第四波病人無發燒 只少許喉嚨不舒服或咳

去年1月23日，本港錄得首名新冠肺炎患者，自此香港再要跟高傳播性的新冠病毒展開打漫長戰役，公立醫院肩負起接收確診病人的重任。屬於醫院管理局港島東聯網、有三個隔離病房23張床的律敦治醫院亦不例外，去年1月27日接收香港第七名患者，她是從武漢返港的確診婦人，一年至今已治理約200名病人，第四波疫情佔40位。

有傳染病抗疫經驗、律敦治醫院傳染病控制統籌醫生廖維滔形容，第四波的病毒較前三波波都狡猾，不少病人無病徵或只有輕徵病徵，但其實其肺部已經發炎，「好多時佢哋無發燒，有啲人有少少喉嚨唔舒服，見得多係咳」，「最古惑係病人唔係好覺，除非你去測試。」

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七旬婦肺部大面積發炎懵然不知

其中一人為無長期病患的70多歲老婦，她上月從洛杉磯回港，其任職醫院物理治療師的侄女，曾接載她到當地機場。老婦回港後，家人通知她侄女確診，老婦才驀然感到不適，送院後肺部大部分面積都發炎並確診。廖維滔稱，「如果唔係屋企人話畀佢聽，佢有個侄女喺LA（Los Angeles 洛杉磯）中咗招呢，可能佢仲要拖多兩日先入院，當時一入嚟可能就要（用）呼吸機喇，即係要插喉，無時間畀我哋仲有能力盡快降低病毒（量）同埋肺發炎。」

老婦入院後病情一度惡化，要聞接近六升的高濃度氧氣，但毋須用呼吸機，住院三周後康復。他解釋病毒狡猾在於患者感染後第一個星期，病毒容易躲藏，免疫系統未能發現其蹤影，便趁機大量繁殖，第二周免疫系統便開始過度反應引致肺炎，「第一個禮拜尤其是啲年期大、長期病患者，無撳低病毒嘅治療，好多機會係第二（周）已經發哂炎。」他提醒只要病人入院時病情，未差到需要即時插喉，大部分病人包括年邁的八、九十歲確診者都可以康復出院。他補充，有第四波患者的CT值為9，病毒量甚高，顯示病毒傳染性力超強，但毒性則無變化。

新興冠狀病毒表面的刺突蛋白的3D列印。刺突蛋白覆蓋在病毒的表面，使病毒能夠進入並感染人類細胞。(資料圖片／美國國家衛生院)

染疫留學生多失嗅覺 一患者四周後仍未恢復

新冠肺炎患者其中一個病徵為失去嗅覺，廖維滔指早前不少回流留學生都有相關病徵，部分病人覆診時都已恢復嗅覺，但一名外籍患者康復後仍然失去嗅覺，「（佢）每日走去噴古龍水，不停喺到噴噴噴，噴到全身都係，但係佢都聞唔到，佢幾驚啊，佢去到第四個禮拜望住我好絕望。」由於醫院未有特別提供恢復嗅覺治療，因此該患者都毋須覆診，廖維滔未知其最新進展。他估計每十名失去嗅覺患者，可能有一人失去嗅覺時間較長期，外國患者較多，零星病人會永久失去嗅覺。

▼聯合醫院爆疫▼

聯合醫院及瑪嘉烈醫院近月相繼有院內爆發，有醫護人員經空氣傳播感染。作為醫院抗疫大將，廖維滔坦承無法百分百肯定律敦治不會失守，「無一個地方你話100%，完全可以Pick Up（發現）哂，我哋唔係一個透視物」，透過累積經驗、增加病毒測試，相信都可以減少漏洞。