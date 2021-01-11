新冠肺炎｜護士憂惹家人住酒店3個月　雙親撐回家：最多齊確診

「不如我唔Book酒店返嚟啦，你驚唔驚呀，我話。我諗住咁樣講笑，佢地話『其實唔緊要呀，一係就去隔離營，一係就一齊入隔離病房有治療架啫』」。為免增加家人感染風險，在隔離病房工作的護士楊樂，一度離家居住酒店近三個月，隔離生活充斥孤單氣氛，情緒難免受困，一次跟父母的打趣對話，家人戲言大不了在同一屋簷下確診，「批准」他回家，雙親的支持陪伴楊樂走過一年抗疫工作。

我哋係幫香港人守到去見到曙光為止 律敦治醫院傳染病控制統籌醫生

1月起搬進酒店：真係幾咁孤單自己一個

隔離、留家、保持距離是過去一年不絕於耳的呼籲，人與人越少接觸，對控疫越有幫助。畢業三年，做過急症室、胸肺科的註冊護士楊樂，去年獲安排到隔離病房工作照顧確診患者。

初見疫症人心慌亂，為免影響家人及朋友，他1月底開始搬到酒店，除了回醫院上班，起居飲食都是酒店房間，「我返工照顧病人啦，但係就好似為咗份工，要同屋企人、同朋友、同平時個生活咁疏遠，變咗係得一個人去面對嘅感覺」，「喺酒店住真係幾咁孤單自己一個」，是他在疫情下最感壓力的時刻。

延伸閱讀：新冠肺炎｜歷沙士豬流感大將評第四波病毒狡猾 病人有肺炎不自知

居住酒店近三個月的楊樂指，孤單感是抗疫下最難承受的時刻。（朱海棋攝）

直到放假日子幾日都無進入隔離病房，楊樂才跟家人進餐，提到自己有意回家不想再住酒店，豈料父母回應「其實唔緊要呀，一係就去隔離營，一係就一齊入隔離病房有治療架啫。」他相信做好個人衞生，感染風險都不會特別高。他就執拾行裝，結束隔離生活。

除了醫護人員，病人都承受極大壓力。律敦治醫院傳染病控制統籌醫生廖維滔透露，一名外籍確診者本身開健身中心，其妻子都要被隔離，健身中心被逼停業，無法處理財政及行政問題，但因他未符合出院條件，醫護人員只好耐心解釋香港的防疫政策，「佢當時嬲到想掟爛玻璃跳樓咁滯」，但出院後都有撰寫感謝信讚賞醫護人員。

病人需要隔離，廖維滔（左）指要耐心向病人解釋。（朱海棋攝）

歌舞群組富貴患者都住公院

第四波爆發的「歌舞群組」成為一年疫情來最多人確診的群組，累計有732人染疫。該群組不少患者都住律敦治醫院附近，因而被安排入住，而部分患者是富裕人家，不過在抗疫面前都是平等，楊樂說：「（病人）佢入嚟病房比較倉卒咗啲，都唔關佢有錢定無錢事喇，佢確診咗入得嚟，衞生署會做Contact Tracing（接觸者追蹤），佢屋企人好大機會都係密切接觸者，全部都會送哂去隔離營隔離。佢有錢無錢都好，生活需要嘅物資喺嗰一刻未必即時喺手到有。」

醫院的病人資源中心特意設計「福袋」，去年7月開始向每名病人贈送暖水壺、拖鞋、毛巾、牙膏牙刷、洗髮水、沐浴露、潔手液、衛生紙，已派發約100份給隔離病房病人使用；Wifi蛋就9至10月開始供應，數名病人共用。楊樂稱任何階層都對醫院提供「福袋」反應不錯，「我哋表達到照顧佢嘅需要，唔係話入嚟隔離病房，就係困住佢喺到唔畀佢走。」

「福袋」有日常生活用的毛巾、牙膏牙刷、港髮水、淋浴露等，除了Wifi蛋（下方白色長方形）會共用，其他物品都會為病人提供一套專屬「福袋」。（朱海棋攝）

形容疫情反覆如波浪 盼到岸見疫苗

疫情已近一周年，多月來閒時靜止、突然反覆。廖維滔憶述說：「我哋嘅抵抗好似波浪咁，（去年）11月中仲諗住無乜個案，個波浪已經上返去水面喇，突然間11月尾沉哂落底，但係我哋經驗豐富，覺得香港醫護人員做得好好啦，而家又接近浮返上水面喇，希望游到海岸啲疫苗殺到嚟啦」，疫苗成為隧道盡頭的一道光，「我哋係幫香港人守到去見到曙光為止」。