駐青衣救護員確診　上月曾處理患者有穿防護裝備　已消毒工作地點

本港第四波新冠疫情反彈，衞生署衞生防護中心昨日（9日）公布新增59宗確診個案。其中一名確診男子（#9206），報稱曾在發病期間到過救護站。 消防處今日（10日）確認，該名確診者為駐守青衣救護站的救護員，於去年12月21日及26日，共處理三名確診患者，過程中有穿着合適的個人防護裝備。署方亦已在相關的單位進行消毒工作。

衞生署衞生防護中心昨日公布，一名33歲確診男子（#9206）於1月4日發病，同日曾赴馬鞍山救護站及荃灣救護站，再分別於1月6日及1月7日，到過青衣南消防局及青衣救護站。該男子居於堅尼地城明珠閣，為源頭不明個案。

消防處︰確診救護員處理患者有穿着合適防護裝備

消防處今日回覆指，一名駐守青衣救護站的救護人員，於今年1月8日確診新冠肺炎。他於去年12月21日及26日，共處理三名確診患者，過程中有穿着合適的個人防護裝備。他在當值期間，亦曾到青衣救護站、馬鞍山救護站、荃灣救護站，以及青衣南消防局。他最後的工作時間為1月7日，在青衣救護站當值夜班工作。

消防處稱，已在相關的單位進行消毒工作，亦將曾接觸確診者的人員名單，交予衞生署衞生防護中心跟進，以作出相應檢疫安排。

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