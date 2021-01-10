確診食肆｜增12餐廳　德福元氣壽司上榜　33歲確診男曾到3救護站

本港新冠疫情反彈，衞生署衞生防護中心公布1月9日新增59宗確診個案。衞生防護中心晚上又公布確診者最新行蹤名單，新增12間餐廳有患者足迹。當中德福商場兩間餐廳上榜，包括「元氣壽司」及「茜廊餐廳」，均為同一名確診者到訪過。另外，將軍澳東港城及黃大仙中心亦有兩食肆上榜。 除食肆外，馬鞍山、荃灣及青衣救護站亦上榜，到訪的確診者為一名33歲男子，他亦曾到過青衣南消防局。

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據衞生及防護中心在1月9日晚上公布確診者最新14日內行蹤名單，有12間餐廳新上榜，當中以九龍東上榜食肆數目較多；另德福商場1期、黃大仙中心及將軍澳東港城亦分別有兩間食肆曾有確診者到訪過。居於牛池灣彩雲（一）邨伴月樓的54歲女病人（#9169）曾於1月5日及1月6日到過位於德福商場1期的「元氣壽司」及「茜廊餐廳」。她沒有病徵，與本地個案有流行病學關連。

另外，一名51歲確診男子（#9207）曾於1月6日到過黃大仙中心的「大家樂」及「大快活」。他於同日發病，居於黃大仙下邨（二區）龍興樓，為源頭不明個案。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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▼1.8嚴寒冬夜下市民街邊晚餐▼

而東港城的「Beans」及「海街丼」亦上榜，同樣為一名45歲男確診者（#9184）到訪過。他於1月2日發病，並在同日到「Beans」；以及1月4日，即發病後到「海街丼」。該病人居於西貢甲邊朗新村，為源頭不明個案。

其餘上榜餐廳包括青衣城2期的「一粥麵」，曾到訪的確診者為一名53歲女子（#9148），她於周五（8日）確診，12月20日已發病，並於1月5日到「一粥麵」。該名女病人居於牛池灣彩雲邨瓊宮樓，屬源頭不明個案。

▼1月9日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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美孚蘭秀道5號「韓盛朗」及佐敦廟街189號「Fusion Kitchen」亦上榜，均是一名45歲確診女病人（#9146）曾到訪過。她於1月4日發病，並於同日到「韓盛朗」；以及於1月6日到過「Fusion Kitchen」。45歲女病人居於油麻地吳松街60號，為源頭不明個案。

除了食肆外，亦有多個救護站上榜。一名33歲男確診男子（#9206）於1月4日發病，同日曾赴馬鞍山救護站及荃灣救護站；再於1月6日及1月7日分別到過青衣南消防局及青衣救護站。該男子居於堅尼地城明珠閣，為源頭不明個案。《香港01》已向消防處查詢確診男子是否該處職員，截稿前未有回覆。