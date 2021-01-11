新冠肺炎｜花農斥公屋邨賣花「嘥時間」　倡政府補貼每棵花100元

本港第四波新冠肺炎疫情持續，食環署上周宣布，取消全港15個農曆年宵市場，以及沙田車公誕的新春市場，但將探討在各區公共屋邨或其他地點銷售年花的可行性。千葉園有限公司董事長楊小龍今日（11日）於港台節目《千禧年代》稱，估計損失超過300萬元，指政府應以每棵花100元賠償損失。他又指，於公共屋邨賣花不可行，認為「嘥時間」，指「公屋唔怕人多咩？有病的人入公屋害死人。」

「蘭花大王」楊小龍指取消年宵市場，將損失300萬元。（資料圖片 / 余俊亮攝）

千葉園有限公司董事長楊小龍說，分別於維園年宵市場投得14個檔口及屯門年宵市場有2個檔口。他指已預備3.2萬多棵花於年宵市場銷售，因應年宵取消，料損失超過300萬元。他指自己「好慘」，又稱由於種花需時一年，預計不到疫情持續反覆，「大陸咁大地方都控制住啦。」

下午將與政府開會 冀能提供補助

他們於今日下午將與政府開會，他希望政府能提供補助，建議以每棵花100元補貼損失。他批評政府不重視農民，過往對他們的補助只得數千元，對大型投資者幫助不大。

對於政府擬在各區公共屋邨或其他地點銷售年花，楊小龍指做法不可行，指自己不會去，「係嘥時間。」他指，除因買花的人未必知道屋邨有花賣，而居於公屋的人亦不是主要的買家。他批評政府做法，認為維園等地較公共屋邨的傳播風險低，「公屋唔怕人多咩？有病的人入公屋害死人！」他又指，買花的人逗留時間不長，質疑「街市夠人多，連街市都要封埋？」

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼