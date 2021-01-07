牛年年宵市場或取消　檔主擬租吉舖賣年花　花農花場開賣

新冠肺炎疫情反復，食衞局局長陳肇始周一（4日）表示過年前無空間放寬防疫措施。食環署稱會繼續評估疫情的最新發展，不排除調整年宵市場的規模，甚至取消舉辦年宵市場。 面對年宵市場可能夭折，有本地花農不想坐以待斃，計劃租住宅區的臨時舖位賣年花；亦有花農決定集中留在花田出售賀年盤栽、鮮花，令花市「遍地開花」。由於租舖及入貨已逼在眉睫，促當局盡快作出決定。 有賣年花商戶不滿當局猶豫不決，對他們入貨、找人手、場地等大受影響；又有花農說認為，取消年宵市場不會影響市民購花意欲，反會令其他零售點出現人潮，無補於事。

楊小龍為今年的年宵攤檔準備了3萬株蘭花，但對能夠開檔早已「打定輸數」。（資料圖片 / 余俊亮攝）

於錦上路種植蘭花多年的「蘭花大王」楊小龍，在銅鑼灣維園年宵市場及屯門年宵市場分別投得14個及2個檔位。他說：「我本來預咗3萬株拎過去，我預咗輸都係呢3萬（株）啦！」

早於去年3月疫症初期，康文署取消每年一度的花卉展覽，當時已經棄掉預算用作出售的3萬株時令花卉，大受打擊，但及後一整年本港受疫症影響下，競投年宵攤位前，心理上已有未能開業的準備，楊慨歎已接受疫症影響的事實。

我有睇住新聞，又有問下康文署，都未講會影響住。唉，今年健康就得啦，見步行步啦！ 「蘭花大王」楊小龍

若年宵夭折 全數留花場賣

楊小龍說，因疫情影響下，部份客人早已打算直接到錦上路的花場現場購買，若年宵市場未能開市，全數蘭花將會留在花場出售，暫時沒有打算租用其他場地出售。人手方面，每年於年宵市場幫手的兼職員工，將會部留在花場，相信全部人可以開工，不受影響。

會否擔心客人轉到花場反而人流聚集？楊笑言不太擔心，反感到很高興。他指若取消年宵市場，不會影響市民購花意欲，擔心其他年花零售點出現人潮，無補於事，「就好似叫我唔好出街食，咪又要去街市買嘢，街市唔多人咩？買花咪一樣，到時花店都會人多，維園地方大檔不算多，其實唔大影響。」

另外，近日的確陸續有本地商戶向他購入蘭花轉售，暫時數量跟往年相若。零售價格今年為約128元一株，未有加價，楊坦言今年不會考慮生意損失。

今年係天災問題，無得諗，97年開業至今，今年天氣幾好，花開得最靚但賣得最少。我出一出九龍都驚啦，仲諗咁多咩，唔會餓死就得啦，蝕最多都係三萬（株）。 「蘭花大王」楊小龍

食環署早前表示，今年不設乾貨及熟食檔攤。（資料圖片/梁鵬威攝）

將軍澳年宵檔后：太遲叫停或中途腰斬勢血本無歸

經營花店多年的店主張太原預計疫情下港人會留港消費，在將軍澳年宵市場投了「兩條街」共6個檔，「可以賣多好多嘢」，惟現時如意算盤有可能打不響。她要求當局及早公布年宵市場定案，憂慮若當局在開檔前夕，甚至開檔中途才煞停年宵將血本無歸。

張太續指，現時只下訂了少量蘭花，百合等鮮花則不敢下訂，擔心惟愈遲訂花，花款會較少，質素亦會下跌，花價亦會稍升，但強調即使成本增加，亦不敢轉嫁消費者，坦言對生意感到非常悲觀，「大家都係保守啲，市民會都勒緊個荷包。」

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猶豫是否落實租舖 促當局盡快作出公布

張太表示，行家對有關政府部門猶豫不決的做法怨聲載道，不少種植百合和劍蘭的農民均在年宵賺取全年收入，現在未知如何找出路，她暫時計劃在荃灣短租地舖並開小販檔散貨，她透露不少行家也有此計劃，相信會集中落戶荃灣、屯門和元朗等地，但大家都不敢實行，憂慮若最後年宵如期進行，無法分身兼顧攤檔和地舖。對於食環署稱有可能因疫情取消年宵市場，張太則更擔心，「如果年宵取消，啲人會湧晒去花墟，擔心會有人潮管制，極影響花墟生意。」