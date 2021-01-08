牛年年宵市場取消　停辦車公誕新春市場　食環署物色公屋場地賣花

本港第四波新冠肺炎疫情持續，食環署去年仍決定今年2月照辦農曆年宵市場，但只設濕貨檔位，惟疫情未息，署方今日（8日）宣布，取消全港15個農曆年宵市場，以及沙田車公誕的新春市場。 食環署表示，會以書面方式通知檔主，按特許協議盡快安排全數退還費用。署方亦會與業界主要持分者會面，在防疫的前提下，探討在各區公共屋邨或其他地點銷售年花的可行性，以盡量減低取消年宵市場對業界的影響。

2021年1月8日，食環署宣布取消全港15個農曆年宵市場，以及沙田車公誕的新春市場。（資料圖片／鄭子峰攝）

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「蘭花大王」料損失300萬：濕滯！今次慘啦！

「蘭花大王」楊小龍於銅鑼灣維園及屯門年宵市場一共投下了15個檔位，準備出售32,000株蘭花。楊收到有關消息後，即時大歎：「濕滯！今次慘啦，慘啦！」他說大約損失300萬元，「如果真有資助就好啦，但政府只係為安全，如果出事又可以邊個擔保，無辦法，連續兩年蝕，維園咁大地方都話危險，出街買嘢咪仲危險。」他稱會着力研究其解決辦法。

「蘭花大王」楊小龍料取消年宵市場，將損失300萬元。（資料圖片 / 余俊亮攝）

牛年年宵市場或取消 檔主擬租吉舖賣年花 花農花場開賣

食環署：疫情反彈風險未退

食環署於本月初表示，將繼續評估疫情的最新發展，不排除調整年宵市場的規模，甚至取消舉辦年宵市場。而隨著疫情一直未平息，食環署最終在今日宣布，因應疫情發展，決定取消原定今年2月在15個地點舉行的農曆年宵市場，以及及沙田車公誕新春市場。

發言人指，由於本港目前疫情仍然嚴峻，疫情反彈風險未退，社區仍然存在隱形傳播鏈，以及群組爆發的風險；而政府早前已調整今年年宵市場的規模，但年宵市場及新春市場可能有大批市民聚集，考慮到疫情的發展，為保障場內檔主和市民的健康，盡量減低疾病傳播的風險，因而作出取消的決定。食環署會以書面方式通知所有投得攤位的檔主，並按特許協議，盡快安排全數退還攤位的使用費。

發言人表示，為了協助花農以其他方式銷售年花，署方會與業界主要持分者會面，在防疫的前提下，積極探討各種可行措施，例如在各區公共屋邨或其他地點，以物色合適地方銷售年花，希望盡量減低取消年宵市場對業界的影響。

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼

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沙田鄉委會未定年初二車公廟求籤是否舉行

食環署這次也公布停辦車公誕新春市場，而在每年大年初二車公誕，沙田鄉事委員會都會連同新界鄉議局都會按傳統，到沙田車公廟為香港求籤祈福。到底今年會繼續嗎？沙田區議員兼鄉事委員會副主席莫錦貴回覆《香港01》時表示，暫未有定案，惟會以「安全」為優先考慮，不排除只有代表可入車公廟，實際安排需待鄉事派開會決定。