黃馮律師行被接管　苦主被每日罰息或需撻訂　批律師會處理不透明

黃馮律師行有前文員，涉嫌不誠實挪用客戶款項，香港律師會早前宣布行使法定權力，介入黃馮律師行業務及暫時接管，律師行即時結業，銀行戶口亦被凍結。苦主Lucky今日（11日）於港台節目《千禧年代》指，原賣樓套現約540萬元準備換樓，現時資金被凍結，未能成交新樓之餘亦要被發展商罰息，指若未能於下周一前籌得資金，或需要被迫撻訂。她指，律師會提供100多間律師行供苦主，但當中部份指不做樓宇買賣個案，或因太複雜不受理。

黃馮律師行苦主周日(10日）召開記者會。（資料圖片／黃舒慧攝）

資金被凍結的苦主 Lucky說，原賣樓套現約540萬元作換樓之用，新樓定於去年12月28日成交，惟黃馮律師行於12月24日被接管，導致資金被凍結，未能如期完成買賣。她指，已就事件告知發展商，惟對方透過律師行回覆，仍需要每日罰息7%，如至下周一仍未能完成交易則需要被迫撻訂。

苦主指無接獲中界律師行通知

她指，律師會指會透過中界律師行聯絡苦主，又提供百多間律師行資料，指苦主可尋求幫助。不過，她指一直無人通知，亦無後續安排；而苦主曾聯絡律師會提供的律師行，但部份指不做樓宇買賣個案，或因情況太複雜不受理。她批評，律師會處理手法不透明，又無解凍資金時間表，質疑律師會於接管前1至2個月已知道事件，但未有預警。

香港消費者委員會總幹事黃鳳嫻於節目上說，律師會於處理有關事件時難有預警，現時就事件接獲零星求助。（資料圖片）

黃鳳嫻指處理事件難有預警

香港消費者委員會總幹事黃鳳嫻於節目上說，於處理有關事件時難有預警，因需要防止涉事律師行走資，或有相關的事前安排。她指，現階段中界律師行需要儘快聯絡受影響客戶處理個案，而苦主亦應取回檔案以便另找律師行處理，而律師會亦要儘快羅列願意協助個案的律師行名單。她說，過去10年亦有類似個案，長遠而言，需要就存款於律師行時探討加入彈性條款，或以銀行作監管等。

立法會議員謝偉俊稱，行內有不少律師行以不合規的回佣方式經營，而律師會亦知道情況，但往往難掌握證據。他又指，當中不少由法律行政員「師爺」掌管，其 受監管情況有限，加上處理個案手法非律師水平。他指，一般市民未必知道有關情況，律師會應多作提醒。