中小學局部復課　小學校長稱面授促情感交流　冀平衡防疫與學業

教育局日前宣布，中小學復課後每半日回校人數最多為全校學生人數六分之一。今天（11日）是中小學自聖誕及新年假期後首日復課。有回校小六學生表示，擔心長期上網課影響成績，認為即使疫情尚未得到控制，但能回校上課亦是好事。 聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成表示，會盡力平衡防疫與學生學業，理解當下環境老師的教學困難，亦認為實體課學習效率更為顯著，師生情感交流不能被網課取代

孔偉成強調，面授課程能促進師生之間的情誼以及同學之間的情感交流，而學校周圍環境亦能令學生上課更為專心，是面授課程與網上課程的最大分別。（梁鵬威攝）

小學校長：面授課程能促進師生情感交流

今天是2021年度首個上課天，據教育局指引，中小學復課後每半日回校人數最多為全校學生人數六分之一。聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成認為，教育局容讓中小學六分之一人回校上課既避免大批學生聚集，亦可讓部分同學回校上課，是一件好事。孔偉成強調，面授課程能促進師生之間的情誼以及同學之間的情感交流，而學校周圍環境亦能令學生上課更為專心，是面授課程與網上課程的最大分別。

就讀小六的陳同學亦表示，網上課堂學習進度相對較慢，加家中可能會有其他干擾因素，家人有時會影響自己上課，陳同學直言進行實體課堂時自己會更專心。另一位就讀小學的鄧同學亦表示，知道「有啲人熄住鏡頭打機食嘢」，而老師在網課問問題時，同學參與率亦不高，常出現「Dead air」情況。



惟受疫情所限，即使能局部復課小部分學生未能回校，一些跨境學童仍留在內地以網上形式上課，加上有學生家長對疫情仍有擔憂，更傾向讓子女留在家中上課，孔偉成表示小六出席率維持在九成，學校則會以網上直播形式讓未回校學生與其他同學一同實時上課。

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孔偉成：學生在學校最好「唔飲唔食」



孔偉成表示，會盡力平衡防疫措施與學生學業，學校每日都會進行清潔，同學出入時亦需要量體溫，同學之間交流亦需保持距離，並呼籲學生在學校盡量避免脫下口罩，最好「唔飲唔食」。目前疫情尚未受控，未來仍有繼續停課可能，孔偉成稱，學校已經習慣疫下的教學模式，亦理解老師在教學進度上的困難，形容現時「每日都係挑戰」，他希望能在不影響學生學習的前提下，亦不放輕防疫措施，讓學生「真係學到嘢」。

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