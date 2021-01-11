新冠肺炎｜增41宗確診　11宗無源頭　港九小輪群組多4人染疫

新冠肺炎疫情持續，今日（11日）新增41宗確診個案，當中有11宗為無源頭個案。多個群組再有確診個案，當中港九小輪再多3名工作人員及1名密切接觸者確診，並增3人初步確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會上指，多3座大廈需要強制檢測，分別為景林邨景桃樓、逸東(二)邨傑逸樓及港灣豪庭第7座。

1月11日，港九小輪增3名員工及1名密切接觸者確診。（資料圖片）

本港今日新增41宗確診個案，包括38宗本地感染個案，當中11宗為無源頭個案，而其他有關連個案則有27宗。多個群組再有確診個案，包括港九小輪群組再多3名工作人員及1名密切接觸者確診，連同昨日確診的船長，現時共有4名工作人員及1名密切接觸者確診，此外有3人初步確診，當中有工作人員及密切接觸者。

財利船廠早已關閉

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，共有6名工作人員確診及初步確診，他們當中有人曾同更，但並非全部同更工作；而港九小輪每條航線有4人同時工作，但並非每次上班均為同一批的人員。而昨日確診的船長及另一位人士曾到荔枝角財利船廠驗船，但於對資料後認為於船廠傳染的風險不大，因船廠當時大部分人士已送往檢疫中心，而船廠亦關閉到1月4日，亦有進行大清洗。

此外，將軍澳藍田隧道群組再多一名密切接觸者確診，他於檢疫中心確診。而中九龍幹線工程群組再多1名工作人員及密切接觸者確診，現時共有8名工作人員及1名密切接觸者確診。

▼將軍澳——藍田隧道（調景嶺出入口）▼

多3座大廈需要強制檢測

張竹君於記者會上指，多3座大廈需要強制檢測，分別為景林邨景桃樓、逸東二邨傑逸樓及港灣豪庭第7座。3座大廈均涉及兩個確診個案，景林邨景桃樓及港灣豪庭第7座的個案於不同單位及不同座向，當中景桃樓1個單位有3名確診人士，而另一單位則有1人確診；逸東(二)邨傑逸樓的確診個案於同一座向單位，兩者相隔10多層，每個單位分別有1人確診。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼