80後創「心靈雞湯」短片平台 曾患骨癌林芷煖拍片送暖助人自助

疫情持續多月，港人生活大受影響，人與人之間亦減少了接觸。有八十後港人去年年中創辦短片訂製平台，透過名人拍片，為市民送上祝福，近日亦與凝動香港基金合作，推出慈善項目，撥捐部份收益，助基層接受運動訓練。參與計劃的包括兒時患癌的羽毛球運動員林芷煖、基層出身的香港羽毛球隊成員葉姵延（黑妹），「（拍片）收入不是很重要，而是當中傳遞的訊息、精神」。

平台聯同凝動香港基金，於本月4日至到2月3日，舉辦「祝動全城」慈善籌款活動，為低收入家庭的小朋友接受體育培訓籌募經費。（盧翊銘攝）

林芷煖現為羽毛球傷殘運動員，兒時曾患骨癌，做過28次化療，其後換上金屬臂，繼續追夢。作為過來人，她深明與癌症搏鬥的掙扎，「小時候做手術前，收到喜歡的偶像的打氣片段，真係好喜出望外，好開心。」她說，近日便收到要求，為人拍一條打條短片，分享抗癌經驗、錄製打氣說話。

林芷煖現為羽毛球傷殘運動員，兒時曾患骨癌，望以自身經歷勉勵他人。 （盧翊銘攝）

黑妹：期望在羽毛球期望在技術分享以外做更多

香港羽毛球隊成員葉姵延（黑妹）則表示，運動員在疫情下，亦受到很大衝擊，因體育館關閉，「無得練習、比賽、教波」，如同失業，「相信好多人都經歷緊。」加上即將退役，黑妹亦不斷思考未來路向、定位，因基層出身，「自己打波時都窮，連買對鞋都好困難」，除了設立球會幫助基層，亦期望在技術分享以外做更多。

她認為，拍片平台亦很有意義，「（拍片）收入不是很重要，而是當中傳遞的訊息、精神」。她更笑說，除了一般的祝福短片外，更曾收到男生要求，幫忙拍攝示愛短片。

CeleBright創辦人、八十後葉嘉成原從事金融管理業，「由19年開始，見到社會上好多負面情緒，而疫情又令人與人之間連繫減少」，故生出一個想法，期望透過名人拍片，將正能量傳開。

已有200人加入平台 遍布不同界別包括演員、歌手



平台自去年年中投入運作，目前約有200名人加入，遍布不同界別，包括演員、歌手、運動員及各界KOL等。負責與不同名人洽談的楊曉嘉強調，價錢不是着眼點，而是希望透過平台，為人送上祝福。

除了與運動界合作，葉嘉成亦期望與不同社福機構合作，利用平台為有需要人士籌款。葉說，農曆新年將至，期望與老人服務的社福機構合作，為院舍長者送上祝福，亦會考慮與兒童、教育等不同範疇合作，推出慈善項目。

平台聯同凝動香港基金，於本月4日至到2月3日，舉辦「祝動全城」慈善籌款活動，為低收入家庭的小朋友接受體育培訓籌募經費。目前已有40位運動界別人士加入，市民於平台上訂製短片後，部分收益會自動撥捐凝動香港基金。

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