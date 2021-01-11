預算案｜民建聯晤陳茂波　促確保接種疫苗計劃獲有足夠人手資源

《財政預算案》下月出爐，民建聯今日（11日）約見財政司司長陳茂波，再次促請當局推出短期性的失業援助金。民建聯指，政府應以處理疫情為重，要求政府承諾要有足夠人手為市民接種疫苗，以及未來可能出現的全民強制檢測，獲陳茂波保證不會因資源不足而有所影響。 民建聯副主席陳克勤指，政府早前推出的抗疫支援多數提供予大企業，希望他們為市民「吊鹽水」，建議措施包括以2萬元為上限退稅；寬免每季免差餉2500元；綜援、長生津等福利「出雙糧」、代交公屋租金一個月等。

民建聯主席李慧琼表示，政府為市民接種疫苗需要人手，故他們在會面時要求陳茂波承諾有足夠人手應付。她提到，日後若有再有疫情源頭爆發，港府不應猶豫，應立即推出全民強制檢測，達至「清零」。

民建聯議員葛珮帆指，不少行業都因疫情求助，例如保母車、洗衣、洗碗業等。她促請政府豁免中小企的商業登記費等，並將中小企融資擔保特惠貸款額，由500萬元提高至1000萬元，並將「預先批核還息不還本」計劃下貿易融資貸款還款期延至今年底等。

另一民建聯議員柯創盛指，政府今早宣布2元乘車優惠擴展至60至64歲以下人士，將於2022首季實施，民建聯對此不滿，希望政府加快至今年年中或第三季推出。

民建聯今日（11日）約見財政司司長陳茂波。