機構免費為正生書院學生打流感針　醫生：冀減風險為學生提供保障

新冠肺炎肆虐，有研究指若同時感染新冠肺炎及流感，會加劇新冠肺炎的病情，令本港流感疫苗供應緊張。私立、多年來為吸毒及有案底的青年提供改過自身的機會的正生書院，不在衞生署涵蓋的流感疫苗學校外展服務當中；加上地理位置偏遠，為學生提供疫苗注射更是舉步為艱。 早前正生書院獲劍苗醫療主席黃卓健主動聯絡，願意免費為學生注射流感疫苗的機會，以減低因群居爆發流感的風險，在新冠肺炎下為學生提供多一層保障；校長陳兆焯說：「當黃生提出呢個活動嘅時候我好感恩，原來市民關心我哋，透過各方面都記住我哋」 。

新冠肺炎疫情肆虐，連帶冬季流感高峰期，不少專家都呼籲市民及早接種預防流感疫苗，以減低同時感染的風險。然而，屬私立中學的正生書院，不獲涵蓋衞生署的流感疫苗學校外展服務，加上地理位置偏遠，學校校舍位於大嶼山芝麻灣，由長洲到正生書院的船程約需要20分鐘，從市區出發更加需要一個多小時，為學生提供疫苗注射更是難上加難。

欠資源為學生打流感針感憂心 疫情下謝絕一切探訪

雖然每年冬季都是流感爆發的高峰期，但校長陳兆焯指，一直因為資源問題，未能為學生提供疫苗注射。早前，劍苗醫療主席黃卓健主動聯絡陳校長，令學生可獲免費注射流感疫苗的機會，「當黃生提出呢個活動嘅時候我好感恩，原來市民關心我哋，透過各方面都記住我哋」。陳校長又指，從朋友得知衛生署有院舍及校園外展服務，提供流感疫苗注射，他期望政府若有足夠資源，日後外展服務能涵蓋正生書院。

正生書院一直專為吸毒及有案底的青年提供改過自身的機會，屬於糾正行為的院舍，學生一般透過感化令、兒童保護令等來到正生書院，會在校園內學習和留宿。書院屬於群居的地方，陳校長不諱言，疫情下萬一出現流感爆發同學之間容易互相感染，故希望透過注射流感針能減低風險。



不過，因為路程遙遠加上要確保學生的安全，又憂心外出打針反而增感染風險，因此亦難以安排學生和老師外出注射疫苗，「（學生）基本上唔會出去」，新冠肺炎疫情下，連原本每月一次的家長探訪亦因疫情暫時禁止，所有老師和外人進入校園時亦必須全程配戴口罩，門外亦設消毒站。

校長陳兆焯指，一直因為資源問題，未能為學生提供疫苗注射。（盧翊銘攝）

因參觀留下深刻印象 望為財困正生出錢出力

劍苗醫療的主席黃卓健指，從媒體得知正生書院面對經營困難，除了打算出錢捐款為學校籌集經費，亦打算在能力範圍為正生出一分力。本港流感疫苗「一針難求」，作為醫療機構，劍苗醫療一直為有需要的人士預留疫苗供應並為其免費注射，得知正生院的情況後，他希望可以為學生提供免費流感疫苗注射，減低因群居爆發流感的風險，在新冠肺炎下為學生提供多一層保障。

然後為何會留意到正生書院？一切源於五年多前的機會，當時他以禁毒署委員小組成員身份參觀正生書院，「初初嚟嘅時候覺得都係一啲唔係好聽話嘅學生先會困喺度，心目中覺得啲學生應該唔係咁有禮貌 」，然而參觀的經歷打破他對正生書院學生的固有印象，「嚟到發現個個好主動打招呼」，因此亦促成今次的義務工作。

運送要確保疫苗恆溫2至8度

學校地理位置偏遠，要為學生打針亦不是容易的事，一路要靠「冰」確保疫苗維持合適的溫度：「好重（冰袋）成30磅，最重要（疫苗）恆溫2至8度」，他們更加需要每15分鐘留意一次冰袋的溫度，避免過凍或過熱。除此之外，連醫療廢物處理亦有一定難度，「搵合資格承辦商開船收走，要5位數字」，即使能支付這筆資金，開船回收醫療廢物的時間亦需要排期。

劍苗醫療的主席黃卓健指，從媒體得知正生書院面對經營困難，除了打算出錢捐款為學校籌集經費，亦打算在能力範圍為正生出一分力。（盧翊銘攝）

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醫生無懼位置遠 帶丈夫兒子參與活動

帶同丈夫和兒子參與是次活動的陸醫生認為，正生書院的辦學理念很有意義，「（學生）有心改過，有機會搵自己有興做嘅嘢，知道將來條路點行」，加上每逢假期亦會一家人去郊遊，故希望帶小朋友做有意義的活動，無懼地理位置偏遠。同樣參與活動的禤醫生指，一直做開外展服務，習慣到不同地方，因此即使正生書院遠離市區亦都未有卻步，期望可以透過今次活動令大眾更加關注正生書院。

疫情下面財困 三千個有心人捐款解燃眉之急

正生書院主要以學生宿費、學費以及捐款營運，然而因為收生減少、經濟不景氣下，令學校陷入財困，令陳校長十分憂心；他指，單是用作出入長洲的船隻，連同兩位船長的人工、維修保養，每月要花近8萬元，他又指，曾經打算維修更換天花鐵皮，報價後需要近100萬元，「所以漏水都唔整住，就係因為冇得搞」。

直到去年儲備趺至低水平，他透過網上呼籲，期望可以找到三千個有心人捐款，每人每月捐款一百元，為正生書院解決燃眉之急，在媒體廣泛報道下，捐血反應熱烈，「好多謝香港好多市民，我形容就係愛心爆棚」，亦有老師更加主動提出減薪，最終籌得足夠的經費讓學校能繼續營運下去，「而家我地起碼難關改善咗，能夠比我哋（繼續）提供咁有意義嘅服務，幫助更多青年人」。