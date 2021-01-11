淘大商場愛國人士聚集釀衝突案　4男認罪　官拒戴黃口罩人士入庭

牛頭角淘大商場前年9月有大批愛國人士聚集，他們揮動國旗及唱國歌，之後爆發衝突。四名男子涉襲擊在場人士，其中一名女事主更失掉3顆牙，案件今(11日)在區域法院答辯，4名被告承認傷人及非法集結私多罪，案件押後至本周三進行求情。而聆訊期間，法官練錦鴻要求三名佩戴黃色口罩的律師和旁聽人士，離開法庭。律師更換白色口罩後，才返回庭內。至於另外兩名佩戴黃色口罩的旁聽人士，法庭書記在休庭期間稱是「老爺要求」，惟兩人拒更換其他顏色的口罩。

四名被告：石朗天(28歲，地盤工)、劉耀聰(31歲)、陳啟賢(35歲)及陳瑞泉(35歲，廚師)。首被告承認1項傷人及2項非法集結罪，其餘3名被告各承認1項非法集結罪。

兩男女拒換黃色口罩沒再入庭

案件今處理時，庭上播放涉案的錄影片段。法官與法庭書記交談數句後，書記便和佩戴黃色口罩的一名律師和兩名男女說話，三人之後離開法庭。律師隨後換上白色口罩返回法庭，另兩名男女則在庭外沒有再進入。休庭期間，書記向該對男女解釋是「老爺要求」，又指向提供顏色的口罩，但兩人拒絕。

官說企喺度構成暴動一部份

此外，法官在庭上觀看影片時，指多名穿黃背心的人士應是傳媒。法官指他們阻擋事主離開，指他們「企喺度都構成暴動嘅一部份」。

女事主X受襲後失3顆牙

案情指，持不同意見的市民於案發日，在涉案商場內聚集，而女事主X被罵「大陸人」。首被告和他人襲擊X，令她失去3顆牙齒。此外，另外一對男女事主Z和Y，亦遭包圍。第四被告向Z和Y大喊：「驚拉就走，我無帶口罩，我見得人拜得神，影我吖。」兩人亦遭其他被告和示威者包圍和襲擊。

記協回應稱衣著顏色不代表立場

記協發表聲明指，對法官的言論感到奇怪及不安，記者因工作需要穿上反光背心，衣著顏色不代表其立場，他們冒險留在示威現場採訪，目的只為將真相公諸於世，絕非參與任何違法活動。本會對於個別法官的言論可能引起公眾誤會，表示極度失望。

案件編號：DCCC 153、453/2020