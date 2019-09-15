【淘大衝突】中年女子電梯上與示威者衝突　遭推跌及掌摑

周六（14日）九龍灣淘大商場衝突至黃昏仍然持續，一名中年女子在近5時，在其中一條電梯上跟一批示威者發生爭執，她被示威者推撞，跌了數級樓梯，其後被示威者摑了一巴。她後來口部流血送院。 據在場人士拍攝的片段顯示，事發於電梯上，該名女子跟示威者對峙，圍觀的示威者高呼：「返大陸、返大陸」，有人以鐳射筆向她照射，有人向她投以雜物。

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據在場人士拍攝的片段顯示，事發於已停頓電梯上，該名女子跟不同政見的反修例人士對峙，圍觀者高呼「返大陸、返大陸」，有人以鐳射筆向她照射，甚至有人向她投以雜物。期間有人高呼「唔好郁手、唔好郁手」勸阻。之後她步行落電梯，有人對她拉扯及推撞，她跌下數級樓梯，有人將她扶起。她繼續步行落電梯，有人對她高呼：「無事嗎？X頭！」有女示威者上前，向她摑了一巴，其後有人開雨傘遮擋。

現場消息指，她曾影現場人士「大頭」，並作出斥責。

記者所見，她後來口部流血，疑甩了一隻牙，但未知如何受傷。救護員乘坐救護車進入商場為她治理，並以擔架床將她送上救護車，當時清醒，但口含紗布止血。數名軍裝警員同時重返商場，他們持有盾牌及手持警棍，控制現場情況，在該女子送院後也離開。

該女子送院後，疑遺留隨身的袋在現場。有人擅自檢查內裡物品，發現有一份醫療保除索償表及六張寫有診金、由大窩口一間診所醫生所簽發的應診證明，當中一張的日期是周一（9月16日）。